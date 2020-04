Paulo Costa affirme que l’USADA et la Commission sportive de l’État de New York sont sur sa “liste noire”

Crédit d’image: Instagram de Paulo Costa (@borrachinhamma)

Paulo Costa n’est pas un fan de la New York State Athletic Commission et de l’USADA et dit qu’il ne se battra pas à New York de si tôt.

De retour à l’UFC 212 et 217, Costa a eu des ennuis avec la commission et l’USADA alors que son médecin lui a donné une intraveineuse pour l’aider après sa perte de poids. Le médecin a été suspendu et condamné à une amende, ce qui, selon Costa, n’était pas la bonne décision.

«La commission de New York, avec l’USADA, est sur ma liste noire. [The] même chose que Khabib [Nurmagomedov] ne se bat pas à Las Vegas pour la commission là-bas, celle de New York est sur ma liste noire », a déclaré Costa à AG Fight. “Soit ils me rendent ce que j’ai payé, soit je ne me bats pas là-bas.”

Bien que le médecin soit suspendu par l’USADA, Paulo Costa révèle qu’il l’utilise toujours. Il dit que le Dr Lucas Penchel n’a rien fait de mal et qu’il restera donc à ses côtés.

“Dr. Lucas Penchel sait tout, je l’appelle un magicien. Mais l’USADA a un rôle important et fondamental pour le sport, qui est de réglementer l’utilisation du dopage et que je soutiens vraiment beaucoup », a-t-il déclaré. «Ils ont fait tellement de bien et ont fait respecter ce sport. Mais en même temps, ils veulent montrer le service et finir par exagérer et punir les gens qui ne le méritent pas. L’UFC met beaucoup d’argent à l’USADA. Parfois, ils vont trop loin. [They] cherchez une corne sur la tête d’un cheval, cherchant à punir les gens qui n’ont rien à faire.

“Dr. Lucas n’a rien fait de mal et n’a pas refusé d’être une personne éthique et responsable comme lui. J’ai eu un problème de déshydratation. J’étais sur le point de ne pas pouvoir me battre, avec des maux d’estomac et tout », a poursuivi Costa. «Il nous a aidés avec la prescription médicale et un sérum dans la quantité autorisée. Dans son éthique en tant que médecin de ne pas me refuser des soins, il m’a prescrit du sérum pour m’aider à me débarrasser de cette douleur selon les règles de l’USADA. Mais nous avons eu un problème avec l’USADA pour le prouver. Puis l’USADA a fini par sanctionner cette peine. Mais cela n’affecte en rien sa profession, il continue de m’aider, étant mon médecin. »

Paulo Costa vient de remporter une victoire décisive sur Yoel Romero lors de l’UFC 241. On s’attendait à ce qu’il défie Israël Adesanya pour la ceinture en mars, mais a subi une blessure au biceps. Lorsque l’UFC revient à la normale, il devrait obtenir le tir au titre qu’il a souhaité.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22/04/2020.