Paulo Costa dit qu’Israël Adesanya est un combat plus facile que Uriah Hall

Le meilleur concurrent, Paulo Costa, estime que le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, est un combat plus facile pour lui que pour Uriah Hall.

Costa a éliminé Hall à l’UFC 226 en juillet 2018 dans l’une des meilleures performances de sa carrière. Après avoir battu Yoel Romero dans un candidat du «Combat de l’année» 2019 à l’UFC 241, Costa était prêt à combattre Adesanya pour la ceinture des poids moyens. Mais en raison de blessures, Costa ne pourra pas combattre Adesanya ensuite, et Romero semble prêt à obtenir le prochain titre.

S’adressant à Combate, Costa a déclaré que son objectif était toujours de combattre Adesanya pour la ceinture à son retour. Il dit qu’Adesanya est un match plus facile pour lui que Hall, et il espère que Romero écrase Adesanya si et quand ils se rencontrent pour la ceinture à l’UFC 248 comme prévu, ce qui rendrait sa victoire à l’UFC 241 encore meilleure sur le papier.

Voici ce que Costa a dit (via BloodyElbow).

“Adesanya ne fait aucune différence pour moi, il est plus facile que Uriah Hall. Je n’ai pas d’objectifs de carrière pour le combattre, je veux juste parce que c’est une grande gueule. Je veux le battre juste à cause de ça, c’est personnel. En ce qui concerne le mérite sportif, je pense que Romero serait plus difficile qu’Adesanya. Il n’y a aucune comparaison. Si Romero gagne, cela signifiera plus pour moi professionnellement. Je veux le mettre KO. Si je bat Romero, je veux aussi combattre Adesanya. », A déclaré Costa.

Peu importe qui gagne entre Adesanya et Romero, Costa semble destiné à combattre le vainqueur de ce combat. Il semble que le Brésilien soit bien pour combattre l’un ou l’autre pour la ceinture quand il reviendra dans l’Octogone plus tard cette année, à ce moment-là, il peut prouver ce qu’il dit à tout le monde, qu’il est le meilleur poids moyen au monde.

