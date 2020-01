Paulo Costa: Israël Adesanya risquant des millions de combattre Romero à ma place, ne sera bientôt plus “personne”

Après que Paulo Costa ait subi une blessure au biceps, le Brésilien a été forcé de rester sur la touche, incitant l’Ultimate Fighting Championship (UFC) à donner à Yoel Romero le combat pour le titre des poids moyens contre le champion de la division, Israel Adesanya.

Et malgré le fait que «Borrachinha» se dise prêt à rouler, le président de la société, Dana White, veut qu’il ralentisse afin d’éviter d’aggraver sa blessure.

Selon Costa, Adesanya a fait une énorme erreur en acceptant de combattre Yoel au lieu de l’attendre parce que si “Solider of God” le bat à l’UFC 248 le 7 mars, “The Last Stylebender” redevient un personne, et perdra sur la banque qu’il aurait faite s’il avait été un peu plus patient.

“Pauvre gars”, a déclaré Costa lors d’une conversation avec MMA Fighting. «Adesanya ne comprend rien aux affaires, aux ventes à la carte, à l’argent. Il ne comprend rien. Il n’a aucune idée qu’un combat avec moi serait plus grand que n’importe quel autre, en particulier contre Romero. »

“Il pourrait gagner, mais il pourrait perdre”, a déclaré Costa. «Et s’il perd, il redevient nul. Il n’est plus invaincu, il n’est plus le champion et il rate l’occasion de gagner des millions dans une lutte contre moi. Facile.”

Une lutte contre Costa a pris de l’ampleur au cours de l’année écoulée en raison de leur mépris évident les uns envers les autres, que ce soit suffisant ou non pour être un succès au box-office, est une autre histoire que nous devrons attendre un autre jour. Cela dit, une lutte contre Romero est tout aussi intrigante, même si elle n’a pas la même animosité attachée.

Mais une confrontation Costa vs Adesanya est toujours possible tant qu’Israël s’occupe des affaires le 7 mars. Sinon, au moins nous avons eu Romero vs Costa 2.