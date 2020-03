Paulo Costa ouvre une session de combat avec Logan Paul

Plus tôt cette semaine, une vidéo a fait surface d’une séance de combat entre le meilleur concurrent des poids moyens Paulo Costa et la star de YouTube Logan Paul.

Au cours de cette session, qui comprenait de la lutte et de la boxe, Costa a finalement envoyé Paul caréner la toile avec un coup de poing – bien que tout le monde ne pense pas que le renversement était légitime.

Costa a ouvert cette séance d’entraînement avec Paul dans une interview avec The Schmo un jour après les faits. L’artiste brésilien à élimination directe a salué la ténacité et le talent de Paul, et a également glissé dans une fouille contre le champion des poids moyens Israel Adesanya pour sa victoire terne contre Yoel Romero le week-end dernier.

“J’ai fait du combat de boxe le matin dernier avec Logan Paul”, a déclaré Costa, soulignant une grosse lèvre qu’il avait soutenue lors de la séance de combat avec le YouTuber. «Logan Paul est un dur à cuire. Il me fait un peu mal aux lèvres. Je suis un dur à cuire mais il [is] aussi. Nous avons fait un longeron de boxe sans embouchures, sans protège-dents. Nous sommes des durs. Nous n’avons pas peur de prendre des tubes comme Adesanya [is]. Il a peur. Il a évité le combat [with Romero]. Moi non. Logan Paul n’évite pas le combat. »

Le Schmo a ensuite demandé à Costa s’il croyait que Logan Paul pourrait se battre dans l’UFC. Costa croit que c’est possible si Paul s’engage dans sa formation.

“Je pense qu’il peut s’il le veut”, a-t-il déclaré. “S’il commence à s’entraîner et qu’il veut vraiment le faire, il le peut, car il est talentueux.”

Logan Paul, pour ceux qui ne le savent pas, a maintenant un dossier de 0-1 en tant que boxeur professionnel et a également une certaine expérience de la lutte, il n’est donc pas complètement hors de portée en termes d’expérience de sports de combat.

Paulo Costa, quant à lui, attend un tir au titre contre Adesanya, qui s’est récemment remis d’une blessure au biceps. Le Brésilien a une fiche de 13-0 en tant que pro, avec sa dernière victoire contre Yoel Romero l’été dernier.

Que pensez-vous de ces commentaires de Paulo Costa? Logan Paul pourrait-il être lié à l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.