Paulo Costa pourrait voler le combat pour le titre d’Israël Adesanya à Yoel Romero, mais Dana White veut une note du médecin

Israël Adesanya contre Yoel Romero semblait être une affaire conclue.

Après tout, le concurrent de poids moyen le mieux classé, Paulo Costa, a subi une grave blessure au biceps et ne devrait pas être prêt à temps pour l’événement de paiement à la vue (PPV) de l’UFC 248, prévu le 7 mars 2020 à l’intérieur de T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

Je suppose que “The Eraser” n’a pas reçu le mémo.

“Nous y travaillons”, a déclaré White à MMA Junkie à propos d’Adesanya contre Romero. “La seule question est, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais si vous regardez Costa, il semble qu’il est prêt à recommencer, et il pousse fort en disant:” Je pourrais prendre ce combat. ” Si vous le regardez en ligne, il a fière allure et tout le reste, mais nous voulons l’entendre d’un médecin. Nous voulons qu’un médecin nous dise que ce type va bien se battre plus tôt. Pourquoi se précipiter? “

White était à l’origine contre un tir au titre de Romero, tout simplement parce que “Soldier de Dieu” a perdu trois de ses quatre derniers matchs, y compris une perte de décision contre Costa lors de l’UFC 241. Mais ensuite, le Brésilien s’est blessé et Romero s’est de nouveau retrouvé devant la ligne.

L’UFC 248 mettra également en vedette le combat pour le titre féminin des poids paille entre la championne de la division non en colère, Weili Zhang, et l’ancienne tenante du titre de 115 livres, Joanna Jedrzejczyk. Les deux poids moyens qui les rejoignent dans le double titre du championnat restent cependant à voir.