Paulo Costa qualifie Israël Adesanya de “champion le plus honteux que j’aie jamais vu” à l’UFC 248

La foule au T-Mobile Arena a eu une réception difficile pour le combat de l’événement principal de l’UFC 248 entre Israël Adesanya et Yoel Romero.

Paulo Costa peut sympathiser.

Le concurrent de poids moyen a été mis à la disposition des médias après le spectacle de samedi à Las Vegas et il a eu une évaluation sévère de la confrontation en tête d’affiche qui était légère en action et a pris fin avec Adesanya conservant son titre de 185 livres par décision unanime.

«Horrible combat, a déclaré Costa. «J’avais honte de regarder ce combat. Adesanya n’est rien. Adesanya est la championne la plus honteuse que j’aie jamais vue. Il vient de courir. Il n’est rien. Il n’est rien. Il a peur. Je pense qu’il ne mérite pas de parler de lui. Mais c’était s * it, ce combat était s * it.

«Je vais le faire pleurer. Je vais le frapper très mal. Et il pleurera comme un bébé. Je vais gifler son visage dans mon combat contre lui parce que – c’est ça, il est honteux. »

Ni Adesanya ni Romero n’ont été en mesure de monter une attaque beaucoup plus importante dans le concours de cinq tours, mais Costa a sauvé la majorité de ses critiques pour Adesanya. Costa connaît le style de combat de Romero, après avoir battu Romero à l’UFC 241 par décision unanime en août dernier.

“Je ne blâme pas Romero”, a déclaré Costa. “Romero est le même contre tout le monde. Il n’a jamais mis 100% de pression. Il est un peu paresseux et parfois il explose.

«Le fait est qu’Adesanya ne peut pas rester avec lui. Adesanya ne peut pas s’accrocher à des gars puissants comme Romero, comme Jon Jones ou moi. C’est pourquoi il a peur. C’est pourquoi il évite certains combats, comme contre moi, comme contre Jon Jones. Il évite ce genre de combats. »

Au bord de l’événement principal, il semblait possible que Costa ait quelque chose à dire immédiatement après le combat d’Adesanya avec Romero, et selon Costa, il a été informé qu’il pourrait être invité à défier directement le vainqueur.

Adesanya a effectivement cherché Costa dans la foule lors de son discours après le combat, mais Costa était introuvable. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

“Bien sûr, tout le monde sort de la cage”, a déclaré Costa. «Mais quand je saute, certaines personnes m’attrapent et me font sortir. Pourquoi dois-je attendre qu’il dise quelque chose pour lui? Il fait un très, très mauvais combat ce soir, alors j’en ris. »

“Je saute parce que quelqu’un m’a dit d’être prêt à entrer dans la cage, alors j’ai sauté”, a-t-il ajouté plus tard. “C’est ça.”

Le directeur de Costa, Wallid Ismail, a déclaré que c’était en fait la sécurité qui s’était approchée de Costa alors qu’il se levait de son siège et l’escortait hors de la zone de la cage. Costa a précisé qu’il n’avait jamais eu l’intention de devenir physique avec Adesanya ou Romero.

Si la santé le permet, ce serait probablement Costa qui a été sélectionné pour affronter Adesanya à l’UFC 248. Le joueur de 28 ans a 13-0 en tant que pro et 5-0 à l’UFC avec des victoires sur Romero, Uriah Hall et Johny Hendricks. Il a dit qu’il était «à 100%» en bonne santé et qu’il envisageait une confrontation avec la semaine de la lutte internationale avec Adesanya en juillet prochain.

Ironiquement, si Costa avait marqué le combat, c’est en fait une revanche avec Romero qu’il s’attendrait à voir ensuite.

“Je pense que personne ne mérite d’obtenir la victoire”, a déclaré Costa. «Mais Romero a mis plus de pression. Romero a pris le milieu de la cage. “