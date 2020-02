Paulo Costa réagit aux excuses d’Israël Adesanya

Israel Adesanya voulait sortir récemment pour excuser pour son commentaire critiqué sur 11S.

“Je n’ai jamais plaisanté sur les personnes décédées ou se moquant de l’événement tragique du 11 septembre. J’étais juste en train de divaguer et mon cerveau était plus rapide que ma bouche choisir le mauvais euphémisme pour ce que je voulais dire. On parle plusieurs fois devant un micro et parfois on dit des choses qu’on ne pense pas. C’est ce que j’ai fait et je veux m’excuser. À l’avenir, je serai plus prudent avec mes paroles. »

Paulo Costa réagit aux excuses

Comme toujours, alors que certaines personnes ont compris son erreur, d’autres ont continué à le critiquer. De quel côté êtes-vous Paulo Costa? N’oubliez pas que le Brésilien menacé de le tuer Après votre commentaire.

Heureux d’avoir appris votre leçon. Maintenant ferme déjà ta grande bouche. Respectez les gens et soyez prêt à être effacé.

Esse Magrelo viu à merda qui a présenté ses excuses. J’espère que vous gardez assim; Calme et préparez-vous à être trompé. pic.twitter.com/jAo820WSUl

– Paulo Costa (Borrachinha) (@BorrachinhaMMA) 24 février 2020

«Je suis content que vous ayez appris la leçon. Maintenant ferme cette grande bouche. Respectez les autres et préparez-vous à être éliminé. Ce maigre a vu la merde qu’il a fait et s’est excusé. J’espère que vous ne vous trompez plus. Soyez calme et préparez-vous à vous sacrifier. »

Les deux pourraient se rencontrer après l’été dans l’UFC Octagon. Si Adesanya bat Yoel Romero Pour conserver le championnat du monde des poids moyens le 7 mars, Paulo Costa serait son prochain adversaire. S’il ne le fait pas, il semble clair que le Brésilien ira pour le titre plutôt que pour lui. Nous verrons d’abord ce qui se passera la semaine prochaine.