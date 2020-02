Paulo Costa réagit aux excuses d’Israël Adesanya, prévoit toujours de «l’effacer»

Paulo Costa a répondu aux excuses d’Israël Adesanya pour son commentaire sur les tours jumelles, et le poids moyen brésilien est toujours en colère.

Lors d’une récente conférence de presse de l’UFC 245, “The Last Stylebender” a fait un commentaire affirmant qu’il s’effondrerait Yoel Romero comme les Twin Towers lors de leur combat principal contre l’UFC 248 en mars.

Sa référence au 11 septembre a laissé un mauvais goût dans la bouche de nombreuses personnes de la communauté MMA, en particulier des Américains. Cependant, le combattant brésilien Paulo Costa a également été profondément offensé par les propos.

Il a critiqué Israël Adesanya pour son commentaire “irrespectueux”.

«Israël Adesanya. Vous êtes une merde dégoûtante. Comment osez-vous faire une blague irrespectueuse des milliers de morts et des héroïques pompiers et policiers. Je vais vraiment te tuer, sale kiwi », a déclaré Paulo Costa sur Twitter.

Après y avoir réfléchi, le champion des poids moyens s’est adressé aux médias sociaux pour s’excuser pour ses commentaires insensibles.

«Je n’ai jamais fait de plaisanterie sur les personnes qui meurent ni fait la lumière sur le tragique événement du 11 septembre. J’étais simplement en train de divaguer et mon cerveau a travaillé plus vite que ma bouche en un instant pour (choisir) le mauvais euphémisme. Vous parlez au micro suffisamment de fois et vous allez manquer la marque avec quelques mesures. Je l’ai fait sur celui-ci et pour cela je suis désolé. Je serai plus prudent dans (l’avenir) avec mes mots. “

Paulo Costa a répondu en fermant les excuses d’Adesanya et en déclarant qu’il prévoyait de “l’effacer” tout de même.

«Heureux que vous ayez appris votre leçon. Maintenant ferme déjà ta grande bouche. Respectez les gens et soyez prêt à être effacé. »

Heureux que vous ayez appris votre leçon. Maintenant ferme déjà ta grande bouche. Respectez les gens et soyez prêt à être effacé.

Esse Magrelo viu a merda que fez e se desculpou. Espero que mantenha-se assim; Quiinho e se préparer para ser trucidado. pic.twitter.com/jAo820WSUl

– Paulo Costa (Borrachinha) (@BorrachinhaMMA) 24 février 2020

Souhaitez-vous voir Paulo Costa essayer «d’effacer» Israel Adesanya dans l’Octogone après que le champion des poids moyens affronte Yoel Romero dans sa première défense du titre? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.