Paulo Costa saccage Israël Adesanya, dit que le combat avec Yoel Romero “ était sh * t ”

Le concurrent des poids moyens de l’UFC, Paulo Costa, a déclaré qu’il avait honte du puant de l’événement principal de l’UFC 248 entre Israël Adesanya et Yoel Romero.

Adesanya a battu Romero via une décision unanime proche dans ce qui était peut-être l’un des combats de titre les plus ennuyeux de l’UFC de tous les temps. Aucun des deux hommes ne semblait se battre avec une quelconque urgence et le combat comportait un manque d’agressivité choquant de la part de deux des poids moyens les plus dangereux de la liste. C’était un combat bizarre, et Costa n’était pas fan de ce qu’il voyait de son prochain ennemi potentiel.

Participant à l’UFC 248 en tant que combattant invité, Costa a reçu du temps d’écran et a été nommé à plusieurs reprises par les commentateurs de l’UFC comme le prochain gars en ligne à se battre pour la ceinture contre le vainqueur du combat, que nous savons maintenant être Adesanya. Costa est même entré dans le coup avec le champion derrière la clôture Octagon mais n’a pas été autorisé à entrer dans la cage. Par la suite, le concurrent hulking a parlé de sa déception avec le combat.

Paulo Costa dit qu’Israël Adesanya est le champion le plus honteux et qu’il le fera pleurer. # UFC248 pic.twitter.com/SIVRZ2DHQC

“Rien d’Adesanya. Adesanya est la championne la plus honteuse que j’aie jamais vue. Il court juste. Il n’est rien. Il n’est rien. Il a peur. Je pense qu’il ne mérite pas de parler de lui. C’était un combat de merde, c’était de merde. Je vais le faire pleurer. Je vais le frapper très mal », a déclaré Costa.

Costa était censé combattre Adesanya pour la ceinture, mais quand il s’est blessé au biceps, il a été contraint de se retirer du combat et l’UFC a donné le coup de pied à Romero à la place. Après avoir subi une opération au bras, Costa a récemment été autorisé à reprendre l’entraînement et il est clairement prêt à retourner dans la cage. L’UFC accordera probablement à Adesanya quelques mois de congé, mais il ne fait aucun doute que l’invaincue Costa est la prochaine dans la ligne pour un tir à la ceinture.

