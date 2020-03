Pedro Carvalho dit qu’il terminera Patricio Freire en trois manches pour amener une autre ceinture à SBG Ireland

Crédit d’image: @pedrocarvalhomma sur Instagram (photographe non répertorié)

Pedro Carvalho est confiant qu’il deviendra le nouveau champion des plumes de Bellator vendredi.

Dans l’événement principal du Bellator 241, Carvalho devrait affronter Patricio Freire en quart de finale du grand prix poids plume. C’est un combat «Pitbull» choisi lors de l’émission de sélection, qui pour Carvalho montre qu’il est destiné à devenir champion du monde vendredi.

«Je sentais juste que c’était censé être. C’est arrivé parce que le fait d’être champion du monde est censé l’être », a déclaré Carvalho à BJPENN.com. «Je savais qu’il choisirait février ou mars et quand je devais choisir, j’avais janvier ou mars, alors je suis allé en mars. Je suis juste content de savoir le jour où je deviendrai champion du monde. »

En entrant dans ce combat, Freire est autour d’un favori de -1000, donc pour beaucoup, ils croient que Carvalho n’a aucune chance de gagner la ceinture. Mais, pour le produit SBG Ireland, il dit que cela lui donne juste une motivation supplémentaire pour choquer le monde.

«Tout cela me donne encore plus de plaisir en voyant tout le monde planifier Patricio vs McKee ou Patricio vs Caldwell. Cela a été le reflet de toute ma carrière, tout le monde me regarde. Combat après combat, les gens me sous-estiment », a-t-il expliqué. «Celui-ci n’est pas différent. Les gens pensent que c’est une affaire conclue que Patricio remporte. Cela me donne encore plus de plaisir car lorsque je sors et batte Patricio, cela me fera un grand plaisir de regarder autour de moi et de voir tous les visages choqués. »

Pedro Carvalho est invaincu à Bellator et devrait se battre pour cinq rounds pour la première fois.

Pourtant, le natif du Portugal dit que Freire doit s’inquiéter de son cardio car ce sera lui qui poussera le rythme.

«C’est lui qui doit s’inquiéter de mon rythme. Il connaît ma condition. Je travaille beaucoup mieux en cinq tours qu’en trois tours. Se battre en cinq rounds est un avantage pour moi », a déclaré Carvalho. «J’ai un bon ratio de finitions parce que les gens ne peuvent pas suivre mon rythme. C’est ce qui va se produire pendant cinq tours. C’est la différence dans ce combat qui est mon rythme, ma pression et mon conditionnement. »

Dans ce combat, Carvalho est non seulement confiant de pouvoir lever la main mais il promet de terminer le Brésilien en trois rounds.

«Je cherche le chef de Patricio Pitbull. Je vais le finir. Soumission ou KO, je m’en fous “, at-il dit. «Il suffit de sortir et de jouer et quand je trouverai le point de rupture, je le terminerai. Il ne gagnera pas les trois derniers tours. “

Au final, Pedro Carvalho reste confiant qu’il rapportera un autre titre mondial majeur à SBG Ireland et le premier depuis que Conor McGregor a remporté la ceinture légère. Ce sera également la première ceinture Bellator remportée par le gymnase.

«Cela se produira, le 13 mars, SBG Ireland aura un troisième titre mondial majeur et un premier titre Bellator. C’est ça. Je n’ai pas besoin de dire autre chose, cela arrivera », a conclu Carvalho.

