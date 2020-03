Pedro Carvalho élimine la comparaison avec Conor McGregor

UNCASVILLE, Connecticut – Pedro Carvalho ne laisse pas ses émotions prendre le dessus sur Bellator 241.

Un combattant SBG Irlande, Carvalho (11-3 MMA, 4-0 BMMA) affronte le champion poids plume Patricio Freire, qui s’entraîne à Pitbull Brothers au Brésil. Les deux gymnases à domicile des combattants de l’événement principal se sont engagés dans une guerre des mots sur Twitter ces derniers mois, qui s’est propagée à la conférence de presse de lundi à New York.

Malgré cela, Carvalho n’est pas investi émotionnellement, a-t-il déclaré à MMA Junkie lors d’une journée médiatique d’avant-combat mercredi.

“Je n’étais pas du tout investi émotionnellement”, a déclaré Carvalho. «Je m’amusais juste. Ce sont eux qui semblaient investis émotionnellement. J’étais juste en train d’avoir un craic à la fin. Comme je l’ai dit, je suis de sang-froid dans ce match. Je ne prends rien personnellement dans ce jeu. Je ne vois aucun nom et je ne vois aucun visage. Je me fiche de ce qu’ils disent. À l’époque, je m’amusais. Il est fait maison. Je ne fais pas ça personnel. Tout tourne autour de moi et de moi. Rien de plus. Le reste est repos. “

Dans la période qui a précédé l’événement de vendredi, Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA) a déclaré que Carvalho et ses coéquipiers essayaient trop d’imiter leur collègue SBG et ancien champion UFC Conor McGregor. Carvalho n’est pas d’accord.

“C’est tout simplement stupide”, a déclaré Carvalho. “C’est quelqu’un qui n’a aucun argument. Ils n’ont rien à dire sur nous. Il va pour le basique. C’est juste stupide et prouve qu’il ne sait pas de quoi il parle. … Je suis réel et unique à ma façon. Je n’essaie pas d’être quelqu’un d’autre. Je suis juste moi – honnêtement, moi. Je sais qui je suis. Je n’ai besoin de rien prouver à personne d’autre. Ce qui m’importe, c’est que je vais être enfermé avec lui à l’intérieur de la cage. Nous verrons le reste. “

Quant au combat lui-même, Carvalho entrera dans la cage pour son premier combat pour le titre de Bellator. Malgré les enjeux, le poids plume de 24 ans a déclaré que cela ne semblait pas très différent.

“C’est la même chose”, a déclaré Carvalho. “C’est juste un autre combat. C’est juste un autre jour au bureau. En fin de compte, c’est spécial, bien sûr. Nous parlons de la ceinture mondiale, mais en même temps, je ne veux pas la rendre spéciale parce que j’ai encore deux hommes à battre. Je suis toujours dans le tournoi. J’ai encore beaucoup à faire et je suis encore loin, très loin de mon objectif ultime. Mon objectif ultime n’est pas d’être champion du monde. Mon objectif ultime est d’être l’un des plus grands – prouver au monde entier que je suis le meilleur. Je suis tellement loin de ça. “

Lorsqu’il joue le combat dans sa tête, Carvalho ne voit pas le combat tenir la distance. Il prédit qu’il terminera l’aliment de base Bellator MMA de longue date. S’il le fait, il ne sera que le deuxième homme à le faire.

«Je vais terminer Patricio‘ Pitbull », a déclaré Carvalho. «Je vais aller là-bas et le faire travailler. Je vais voir son point de rupture, choisir mes coups, puis il me montrera l’arrivée. C’est ça.”

Le Bellator 241 a lieu vendredi au Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Découvrez l’intégralité de l’entrevue d’avant-combat du Bellator 241 de MMA Junkie avec Pedro Carvalho dans la vidéo ci-dessus.

.