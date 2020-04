Pedro Carvalho promet d’être prêt pour le tir du titre de Bellator modifié

Pedro Carvalho était à quelques instants du plus grand combat de sa carrière. Ensuite, tout a été arrêté.

Carvalho (11-3 MMA, 4-0 BMMA) devait défier le champion des poids plumes Patricio Freire dans les quarts de finale du grand prix des plumes au Bellator 241. Mais quelques heures seulement avant l’événement, la promotion a décidé de reporter le spectacle en raison des préoccupations croissantes concernant l’épidémie de coronavirus.

Bien qu’il ne sache pas quand il pourra se battre ensuite, Carvalho reste confiant qu’il accomplira son destin, malgré tout.

“Je ne suis pas du tout frustré”, a déclaré Carvalho à MMA Junkie. «Bien sûr, quand j’ai découvert que le combat avait été annulé, c’était rude. Mais je ne suis pas frustré. Je vais devenir champion du monde. Peu importe que ce soit le 13 mars ou que ce soit la fin de cette année. Peu importe. Je vais devenir champion du monde, donc je suis d’accord avec ça. “

Invaincu à l’intérieur de la cage Bellator, SBG Ireland Carvalho est actuellement de retour au Portugal pour passer du temps avec sa famille pendant la crise des coronavirus, mais il continue de s’entraîner tous les jours.

“Je ne suis pas encore champion du monde, donc l’objectif n’a pas été atteint, donc je suis toujours au camp”, a déclaré Carvalho. «Je m’entraîne donc toujours tous les jours. Bien sûr, les gymnases sont fermés, je n’ai pas de coéquipiers autour de moi, donc je dois faire les choses moi-même, mais je reste actif. Je garde mon poids – je pourrais faire du poids si le combat était le week-end prochain ou quelque chose comme ça. “

Carvalho pense que son combat contre Freire sera reporté pour fin août ou septembre, lorsque les choses auront, espérons-le, repris leur cours normal. Et l’opprimé parier tentera de choquer le monde la nuit du combat.

“Chaque fois que Bellator (a) une date, je serai là”, a déclaré Carvalho. «Je serai à nouveau dans la meilleure forme de ma vie. Je serai au sommet de ma forme et j’irai là-bas et je ferai ce que je fais de mieux, à savoir combattre, performer et battre Patricio. »

