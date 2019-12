Pedro Munhoz conteste l'idée que personne ne veut combattre Petr Yan

Pedro Munhoz n'a aucun problème à relever les plus grands défis de la division poids coq.

Le combattant brésilien attend avec impatience un combat et il espère revenir début 2020, de préférence contre un homme que beaucoup considèrent comme le match de division le plus difficile en dehors du champion Henry Cejudo. Munhoz (18-4 MMA, 8-4 UFC) aimerait affronter Peter Yan – un combattant russe de 26 ans qui est invaincu à l'UFC et vient de remporter une victoire par élimination contre l'ancien champion des poids plumes du WEC Urijah Faber à l'UFC 245 .

On pense que peu de gens veulent affronter Yan, et c'est compréhensible, mais Munhoz repousse cette idée.

«J'ai entendu des interviews d'Urijah Faber disant que personne ne voulait combattre Petr Yan, mais j'ai un texto ici et là pour Sean Shelby (entremetteur UFC), et depuis six ou sept mois, je demande ce combat, », A déclaré Munhoz à MMA Junkie.

«L'idée que personne dans la division ne veuille le combattre, ce n'est pas vrai. J'ai les faits ici que je demande le combat depuis six mois, et non pas parce que je pense que ça va être facile ou quoi que ce soit.

«Je suis ici à l'UFC, je veux un adversaire parmi les cinq premiers. Je suis numéro six en ce moment et je n'ai jamais choisi de combats. Je veux des combats qui vont me donner un défi comme Cody Garbrandt et beaucoup d'autres combattants, c'est le genre de combats que j'aime faire. Et si le gars veut me mettre KO et me finir, c'est ce que j'aime parce que j'aime repousser mes limites. Je ne vais pas courir donc nous allons nous battre et c'est mon idée. J'y vais pour tuer ou être tué. »

Munhoz a combattu pour la dernière fois en juin où il a subi une perte de décision face à Aljamain Sterling, mais avant cela, le produit American Top Team était sur une séquence de trois victoires et 7-1 lors de ses huit derniers combats. Dans son combat avant la perte de Sterling, Munhoz a éliminé l'ancien champion des poids coq UFC Garbrandt.

Yan est une confrontation dangereuse pour quiconque au poids coq et Munhoz le sait. C’est pourquoi il veut combattre le Russe.

"Je connais ses capacités, je sais qu'il est dur, je n'ai rien contre lui, mais je veux me mettre au défi avec les meilleurs combattants", a expliqué Munhoz. «Je pense que le meilleur combattant de cette division est lui. Je dirige dans quelques interviews que les gens l'évitaient, mais j'ai les faits ici sur mon téléphone que je demande le combat depuis six, sept mois. Dites-moi simplement la date, dites-moi juste l'heure, nous pouvons le faire aux États-Unis. »

