Pedro Munhoz heureux que Henry Cejudo ait décidé de renoncer au titre UFC Flyweight

Pedro Munhoz est heureux que les masselottes puissent reprendre le travail maintenant que Henry Cejudo a renoncé à sa ceinture.

Les journées «champion champ» de «Triple C» ne sont plus, car hier, il a été annoncé que Cejudo avait été retiré de la ceinture des 125 livres. Selon l'ancien lutteur olympique, c'était son propre choix de renoncer à la ceinture.

"Je ne suis pas dépouillé", a affirmé Cejudo. «Je renonce à mon titre. … ‘Triple C’ abandonne son titre à ces aspirants mâts de poids lourds.

«Être dépouillé, ce n'est pas ce que je fais. Je renonce, et vous pouvez tous leur dire de plier le genou. "

Il semble qu'aucun combattant poids mouche ne pliera le genou à "Triple C" de si tôt. Pedro Munhoz, numéro 6 des poids coq, a estimé que la démission de "The Messenger" était la bonne décision:

"Je comprends que nous soyons blessés et que les choses se passent, mais étant blessé, il tient deux ceintures", a déclaré Munhoz à MMA Junkie.

"Je comprends qu'il est blessé, nous ne pouvons rien y faire, mais je suis heureux qu'ils aient pris cette décision (d'abandonner) et ont laissé les masselottes faire leur travail."

Maintenant, le médaillé d'or olympique concentrera tous ses efforts sur la division des poids coq. Munhoz a remarqué que la récente légende du combat du champion ne correspond pas au classement de la division. Suite à la défaite très disputée de Jose Aldo contre Marlon Moraes à l'UFC 245, Cejudo a ensuite appelé à une lutte contre le vétéran du MMA. Munhoz a été laissé perplexe par la légende:

"Cejudo est le champion des poids coq, et il semble qu'il veuille combattre Jose Aldo", a déclaré Munhoz. "Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé Jose Aldo, car cela n'avait aucun sens qu'il soit n ° 9 du classement et qu'il se bat ensuite pour le titre après avoir perdu son dernier combat (contre Marlon Moraes à l'UFC 245), donc vous savez, c'est quelque chose qui fait partie de la politique que je ne connais pas. »

Munhoz n'a pas combattu depuis sa défaite en juin 2019 contre Aljamain Sterling. Cependant, il a l'intention de revenir dans l'Octogone en 2020 pour combattre un adversaire classé parmi les cinq premiers. Pendant ce temps, Henry Cejudo a toute la division des poids coq sur ses talons pour un tir au titre. Qui aimeriez-vous voir le visage du Messager ensuite? Sonnez dans les commentaires ci-dessous à Penn nation!