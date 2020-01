Pedro Munhoz passerait au poids plume pour combattre Ryan Hall

Ryan Hall s’est récemment plaint que plusieurs poids plume classés aient refusé de le combattre à l’UFC, et il visait spécifiquement Jose Aldo et Frankie Edgar.

Mais il y a un poids coq de haut rang qui est également prêt à danser.

Le vétérinaire brésilien de 135 livres, Pedro Munhoz, a déclaré au MMA Fighting qu’il accepterait “facilement” de mettre 10 livres supplémentaires pour entrer dans l’Octogone avec Hall. Le combat pourrait être «la semaine prochaine» ou toute autre date choisie par Hall, a-t-il ajouté.

Hall (8-1) a rejoint l’UFC après avoir remporté la 22e saison de “The Ultimate Fighter” en 2015 avec une décision sur Artem Lobov. Le spécialiste du jiu-jitsu a ensuite battu Gray Maynard et B.J. Penn avant de marquer sa dernière victoire contre Darren Elkins en juillet dernier.

“Il a demandé à se battre avec Gray Maynard, un homme de 40 ans”, a déclaré Munhoz. «Il a demandé Jose Aldo, qui vient de tomber au poids coq. Il a demandé Frankie Edgar, qui a presque 40 ans et vient de se casser la mâchoire. Je combattrais cette merde. Ce serait une bonne chose.

«Il a le meilleur jiu-jitsu de la division poids plume, et j’ai le meilleur jiu-jitsu de la division poids coq. J’ai neuf victoires par étranglement à guillotine et il a un tas de crochets au talon. »

Munhoz (18-4, 1 sans contestation) était sur une séquence de trois victoires consécutives contre Brett Johns, Bryan Caraway et Cody Garbrandt avant de rendre une décision à Aljamain Sterling en juin.

Selon l’ancien champion des poids coq RFA, la société prévoyait de le réserver contre Cody Stamann à l’UFC 248, mais n’a pas pu conclure l’affaire.

“Je parlais à l’UFC et ils m’ont offert Cody Stamann, et m’ont même donné la date (7 mars)”, a déclaré Munhoz à propos de Stamann, qui s’est récemment battu pour un match nul avec Song Yadong après être allé 4-1 dans ses cinq premiers UFC. les apparences. «Il est en dessous de moi dans le classement, mais je l’ai accepté. Trois jours plus tard, l’UFC m’a dit qu’il ne voulait pas me battre. »

Il semble donc que Munhoz et Hall aient quelque chose en commun.