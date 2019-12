Pedro Munhoz réagit à la renonciation de Henry Cejudo à la ceinture de poids mouche UFC

Pedro Munhoz est, à bien des égards, heureux que Henry Cejudo ne soit plus champion UFC des poids mouches.

Le médaillé d'or olympique a renoncé à son titre de 125 livres UFC jeudi soir pour maintenant détenir uniquement la ceinture de poids coq UFC. Cejudo, l'un des quatre doubles champions de l'histoire de l'UFC, a été mis à l'écart après une opération à l'épaule. Il a combattu pour la dernière fois en juin où il a remporté le titre vacant des poids coq, battant Marlon Moraes. Cela fait presque un an que Cejudo a défendu la ceinture anti-mouches.

Munhoz (18-4 MMA, 8-4 UFC), qui est un concurrent de haut niveau dans la division des poids coq, voit les avantages de Cejudo abandonner le titre des poids mouches.

"Je comprends que nous soyons blessés et que des choses se produisent, mais étant blessé, il tient deux ceintures", a déclaré Munhoz au MMA Junkie. "Je comprends qu'il est blessé, nous ne pouvons rien y faire, mais je suis heureux qu'ils aient pris cette décision (d'abandonner) et ont laissé les masselottes faire leur travail."

Nul doute que Cejudo (15-2 MMA, 9-2 UFC) quittant la division est bon pour les combattants qui concourent à 125 livres, car la ceinture est de nouveau de retour aux affaires. Cela peut également être considéré comme une bonne chose pour les gars à 135 livres, car le champion n'a désormais qu'une seule obligation de poids.

Mais malgré les nouvelles, les choses peuvent encore être floues pour les prétendants au poids coq puisque les légendes de Cejudo ne correspondent pas exactement au classement de l'UFC. Munhoz est bien conscient de ce qui se passe au sommet de sa division.

Il ressent également pour son ami, Jussier Formiga, qui était sur une séquence de victoires de quatre combats qui comprenait une victoire sur Deiveson Figueiredo – l'homme qui se bat contre Joseph Benavidez pour le titre de poids mouche vacant – avant de se terminer en juin contre Benavidez lui-même .

"Cejudo est le champion des poids coq, et il semble qu'il veuille combattre Jose Aldo", a déclaré Munhoz. "Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé Jose Aldo, car cela n'avait aucun sens qu'il soit n ° 9 du classement et qu'il se bat ensuite pour le titre après avoir perdu son dernier combat (contre Marlon Moraes à l'UFC 245), donc vous savez, c'est quelque chose qui fait partie de la politique que je ne connais pas.

"Alors oui, j'ai effectivement entendu les nouvelles de quelqu'un ce matin, et je me suis dit:" Ouais, c'est bien. "Mais une chose qui a sucé, c'est que Formiga – mon coéquipier – a battu Deiveson Figueiredo, le gars qui se bat contre Joseph Benavidez pour le titre. Mais oui, je suis excité de voir les nouveaux visages (au poids des mouches) et de montrer qu'ils sont capables. "

Munhoz s'est battu pour la dernière fois en juin lorsqu'il a subi une perte de décision face à Aljamain Sterling. Avant cela, il était sur une séquence de trois victoires consécutives, couronnée par une victoire par KO contre l'ancien champion Cody Garbrandt. Munhoz envisage un retour pour début 2020 et veut un adversaire parmi les cinq premiers.

. (tagsToTranslate) actualités (t) ufc (t) rupture (t) henry cejudo (t) pedro munhoz