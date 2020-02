Pedro Munhoz vise Urijah Faber et Frankie Edgar pour le prochain combat

Image: UFC sur Instagram

Le combattant des poids coq de l’UFC Pedro Munhoz a appelé les légendes Urijah Faber et Frankie Edgar pour son prochain combat à l’intérieur de l’Octogone.

Munhoz n’a pas concouru depuis juin dernier lorsqu’il a abandonné une décision unanime à Aljamain Sterling à l’UFC 238. Avant la perte de Sterling, Munhoz grimpait dans le classement des poids coq avec trois victoires consécutives contre Brett Johns, Bryan Caraway et Cody Garbrandt. La victoire de KO sur Garbrandt à l’UFC 235 a placé Munhoz dans l’échelon supérieur des prétendants au titre à 135 livres, mais la défaite contre Sterling l’a fait tomber.

Depuis lors, Munhoz n’a pas combattu et a perdu une grande partie de l’élan qu’il avait avant le combat contre Sterling. S’adressant à MMAFighting.com, Munhoz dit qu’il était censé combattre à la fois Cory Sandhagen et Cody Stamann avant que les deux combats ne se concrétisent.

“Une semaine avant Noël, on m’a proposé Cory Sandhagen pour le 8 février, alors que Frankie Edgar n’était pas autorisé à se battre si tôt. J’ai accepté le défi et commencé l’entraînement, mais j’ai été informé huit jours plus tard que cela ne se produirait pas. L’UFC m’a offert Cody Stamann la même semaine, et je l’ai immédiatement accepté même s’il est classé sous moi. Un jour plus tard, cependant, j’ai entendu dire qu’il avait refusé. Il a refusé de me battre, et maintenant il se bat contre Raoni Barcelos », a déclaré Munhoz.

Sans adversaire aligné, Munhoz a maintenant décidé de citer deux légendes du sport à Faber et Edgar. Faber sort d’une défaite TKO contre Petr Yan à l’UFC 245 tandis qu’Edgar a été éliminé de manière dévastatrice par The Korean Zombie à l’UFC Busan.

«Je suis ici pour relever un défi. Je voudrais combattre ces deux légendes du sport, Urijah Faber et Frankie Edgar. Ce sont deux icônes du sport, des légendes qui ont beaucoup fait pour le MMA à travers le monde, et ce serait un honneur pour moi de partager l’octogone avec l’un d’eux », a déclaré Munhoz.

