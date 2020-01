Penny Pincher frappe un combattant de l’UFC et fait couler du sang dans les rues de Las Vegas

Donald “Cowboy” Cerrone n’était pas le seul combattant de l’UFC à souffrir d’un nez sanglant lors des combats à Las Vegas le samedi dernier. nuit (janvier 2020), alors que le vétéran poids plume Felice Herrig a commencé à faire des fuites de plasma après avoir été bloqué … un sou.

Et ce n’était même pas un bronze Lincoln de type 1943-D.

“Une fille s’est arrêtée au milieu de la circulation à Vegas (explétive), je me disais:” Qu’est-ce que (explétif)? “C’était pour un sou”, a déclaré Herrig sur les réseaux sociaux (via MMA Junkie). «Ensuite, je lui ai donné (explétif) par-dessus. Je me dis: “Ce n’est qu’un sou.” Ensuite, elle est devenue folle, puis elle m’a mis au visage. Je me disais: «Tu devrais probablement me frapper si tu veux», et elle (explétive) m’a frappé. Ensuite, je lui ai donné un coup de poing deux fois. Elle m’a donné un nez sanglant et je n’ai jamais saigné mon propre sang. J’étais très vexé.”

Je blâmerais l’attrait des machines à sous, mais les casinos ne vous permettent même plus d’utiliser des pièces, les machines à sous sont toutes numériques (et ça craint). J’ai adoré me promener en ville avec cette tasse à langer en plastique et entendre le plink-plink-plink d’un paiement.

“Mes beaux cheveux sont toujours intacts”, a poursuivi Herrig. «J’essayais désespérément de sauver ça et mon genou. Je ne voulais pas qu’elle (explète) avec mon genou, alors j’ai fait ce que je devais faire pour annuler la situation. Je lui ai donné plusieurs coups de poing au visage. Je l’ai fait fuir comme un petit (explétif). Elle ne voulait rien de tout cela. “

Herrig est restée sur la touche pendant les huit derniers mois après être passée sous le couteau pour réparer un LCA déchiré, qui a rebondi “Lil’ Bulldog “de son affrontement UFC 238 face à Yan Xiaonan. Un calendrier pour son retour dans l’Octogone n’a pas encore été établi.