Pereira: Diego a «peur de ce qui va se passer samedi soir»

Diego Sanchez a clairement indiqué avant son combat avec Michel Pereira à l’UFC Fight Night 167 à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, qu’il ne participerait pas si Pereira perdait du poids. Peu importait que ce soit de plusieurs livres ou d’une once. “S’il manque de poids pour ce combat, il n’y aura pas de combat”, a déclaré Sanchez. “Je prendrai l’argent de mon spectacle et je vous dirai à plus tard.”

Heureusement pour tous ceux qui regardent la carte de ce week-end, Michel n’a pas seulement fait du poids, il est venu dans une livre plus léger que nécessaire au «poids du championnat». «Demolidor» a clairement indiqué que son plan était de montrer à l’UFC qu’il était sérieux au sujet de la lutte contre le poids welter, et de le coller à Sanchez. Dans une déclaration Instagram publiée peu de temps après les pesées de cérémonie, Pereira a parlé de son incident de pesée passé et de ce qu’il pensait des jeux de tête de Diego.

“J’ai un message pour l’UFC, les fans et Diego Sanchez”, a écrit Pereira. «Tout d’abord, je veux commencer par aborder le fait que de nombreux fans m’ont critiqué parce que j’ai raté du poids de 0,8 lb lors de mon dernier combat au Canada. Il y avait des circonstances extrêmes autour de cet incident que je veux que le public connaisse. Premièrement, la personne principale qui venait pour m’aider à réduire le poids, n’a pas pu obtenir son visa, et je suis resté seul pour faire la totalité du poids, mes principaux entraîneurs s’envolant après la pesée officielle. Ce problème a coûté moi plus de 55 000 $ car j’ai dû renoncer à mon bonus et payer un% de mon sac à main à mon adversaire pour le poids manqué. “

“Deuxièmement, je veux que l’UFC sache que je suis un professionnel, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Octogone”, a-t-il poursuivi. «Lorsque j’ai perdu du poids, j’étais dévasté et cela m’a fait mal au cœur depuis que cela s’est produit. Pour ce combat, je me suis assuré que ma préparation était exceptionnelle et j’avais les bonnes personnes autour de moi pendant tout le processus. Cette fois, non seulement j’ai fait le poids, j’ai fait le poids du championnat, en entrant 1 lb en dessous de l’allocation pour prouver à l’UFC que je peux et resterai un poids welter, et j’ai l’intention de gravir les échelons en poursuivant mes objectifs ultimes. »

«Enfin, j’ai un message concernant Diego Sanchez. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, et je savais que la peur était dans sa tête et son cœur toute la semaine parce que je sais qu’il a dit que si je ne faisais pas de poids, il ne prendrait pas le combat, indépendamment de tout avantage financier supplémentaire. Pour moi, c’est le signe de quelqu’un qui a peur ou qui est un lâche. Je ne crois pas que Diego soit un lâche, mais je sais qu’il a peur de ce qui va se passer samedi soir. “

Pereira a terminé les choses en déclarant: “Je promets que chaque fois que vous me verrez entrer dans la cage, vous assisterez à un spectacle que vous n’oublierez pas.” Espérons que ce spectacle dure plus de 1,5 rounds, ce qui lui a coûté son dernier combat contre Tristan Connelly en septembre 2019.