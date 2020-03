«Personne ne se souvient de vous si vous combattez un canard»

Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC

L’UFC 248 est prêt à descendre ce samedi. nuit (7 mars 2020) à l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. En tête d’affiche de l’événement – qui sera diffusé exclusivement sur ESPN + pay-per-view (PPV) – sera un combat pour le titre des poids moyens entre le roi de la division, Israel Adesanya, et le meilleur concurrent, Yoel Romero.

Ce sera la première tentative de «The Last Stylebender» pour défendre son titre depuis sa victoire en octobre dernier en éliminant Robert Whittaker à l’UFC 243 (voir ici). Pour Romero, ce sera sa deuxième tentative pour tenter de remporter l’or UFC pour la première fois.

Dans le co-événement principal, la championne des poids pailles de l’UFC, Weili Zhang, défendra son titre pour la première fois lorsqu’elle affrontera l’ancienne championne de longue date, Joanna Jedrzejczyk. De plus, l’événement marquera le retour de Sean O’Malley après une absence de deux ans lorsqu’il affrontera Jose Alberto Quinonez.

Avant que toute l’action ne se termine, découvrez quelques actions exclusives en coulisses grâce aux caméras omniprésentes de «Embedded», qui détaillent les préparatifs et les devoirs de dernière minute de chaque combattant pendant la semaine de combat.

De la description officielle de YouTube:

Le camp du champion Zhang Weili est touché par le coronavirus; l’adversaire Joanna Jedrzejczyk prévoit de reprendre le titre. Le roi des poids moyens Israël Adesanya visualise une douche de nuit de combat. Le poids coq Sean O’Malley se prépare après deux ans d’absence du sport.

MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 248 ci-dessous, en commençant par les matchs Fight Pass / ESPN + «Prelims» en ligne, qui doivent commencer à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.