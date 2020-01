PETA déchire Conor McGregor et Donald Cerrone pour avoir porté des produits d’origine animale

Dites-le beaucoup aux gens pour le traitement éthique des animaux: ils ne choisissent pas leur camp lorsqu’ils voient une occasion de défendre les droits des animaux – ou de défendre leur cause préférée.

En septembre dernier, PETA a poursuivi le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, à propos de vidéos montrant Nurmagomedov luttant avec un ours dans sa Russie natale.

Jeudi, le groupe des droits des animaux a montré qu’il ne choisit pas son camp dans la rivalité sanglante entre Nurmagomedov et l’ancien champion des deux divisions de l’UFC Conor McGregor, ou son prochain adversaire, Donald Cerrone.

McGregor et Cerrone vivent sous les projecteurs cette semaine en raison de leur événement principal géant UFC 246 samedi soir au T-Mobile Arena de Las Vegas. Lors de la conférence de presse de mercredi, McGregor et Cerrone ont un peu déraillé en discutant de la veste en peau de serpent que Cerrone portait, ce qui a incité «Cowboy» à faire une fissure sur PETA dans l’échange.

“Je suis sûr que PETA pourrait être ici parce que j’ai des serpents à sonnettes et du python.”

À quoi McGregor, qui est connu pour ses sports d’animaux, se cache, a rétorqué: «Ils ont aussi un mandat pour moi, PETA. Ils viennent aussi pour moi. “

C’était l’équivalent d’un lanceur vieillissant accroché un curseur juste au milieu de la plaque avec un cogneur au bâton.

Citation tweetant une vidéo MMA Junkie de l’échange jeudi, PETA a critiqué McGregor et Cerrone, écrivant en partie: «Vous avez raison! Nous SOMMES ici – pour vous rappeler que seul COWARDS se vanterait de porter un animal qui a probablement été battu et écorché vif. Pourquoi ne supprimez-vous pas vos insécurités et ne portez-vous que votre propre peau?

McGregor et Cerrone ont été marqués dans le tweet.

Lorsqu’elle a été mise au courant des critiques de PETA par MMA Junkie, Cerrone a répondu.

“Mec, je suppose que s’il était légal de tuer des humains, je pourrais probablement porter une veste humaine à la fesse”, a déclaré Cerrone. «J’ai un buffle blanc à la maison, PETA. Et quand elle croque, je vais porter une cape de buffle blanche au cul (explétif) (explétif) un de ces jours. Au ranch, j’ai beaucoup d’animaux: des dindes, des chèvres, des poulets, des cochons. Nous les tuons et les massacrons, et nous les mangeons tous nous-mêmes, mec. Nous en utilisons chaque morceau. Donc ce n’est pas comme – je ne vais pas simplement au magasin et acheter du bœuf. Nous l’élevons, le tuons et le mangeons. Donc, s’il y a quelque chose d’inhumain ou d’injuste à tuer du bœuf pour moi, PETA, vous êtes (explétif).

Certes, je n’ai pas tué le serpent ni soulevé le serpent pour construire une veste en python, mais bon sang c’était (explétif) cool, donc je devais le porter. “

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

