Lors de la récente conférence de presse UFC 246tellement Conor McGregor comme Donald Cerrone ils ont parlé, entre autres choses, des vêtements qu’ils portaient, confirmant que certains vêtements sont faits de crotale ou de python. L’Irlandais s’est même moqué que PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, en espagnol) pourrait être là.

Et tant qu’ils ne sont pas là, ils n’ont pas hésité à répondre.

«Bonjour, Conor McGregor et Donald Cerrone. Ont raison! Nous sommes ici, mais pour vous rappeler que seuls les lâches se vanteraient de porter des vêtements faits avec un animal qui a probablement été battu et écorché vif. Pourquoi ne mettez-vous pas de côté vos insécurités et ne portez-vous pas votre propre peau? »