PETA dénonce les «lâches» Conor McGregor et Cowboy Cerrone pour des blagues en costume de python lors de la conférence de presse de l’UFC 246

Lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 246 (voir à nouveau ici), Conor McGregor ne pouvait s’empêcher d’admirer la veste de costume en python de Donald Cerrone, qui accompagnait son chapeau emblématique et ses bottes de serpent à sonnettes.

Au milieu des allers-retours amicaux, «Cowboy» a déclaré en plaisantant qu’il serait dans son intérêt d’être à l’affût de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) en raison de son choix de vêtements. Conor a répondu qu’il pourrait également avoir une cible sur le dos pour son amour des vestes en vison et des chaussures en python.

Maintenant, PETA riposte contre les deux artistes à élimination directe – qui entreront en collision ce samedi soir (18 janvier) à l’UFC 246 à Las Vegas, Nevada – les doublant de lâches pour leur sens de l’humour et leur décision de se réjouir de porter des animaux morts sur leur peau.

“Tu as raison! Nous SOMMES ici – pour vous rappeler que seul COWARDS se vanterait de porter un animal qui a probablement été battu et écorché vif », lit le tweet. “Pourquoi ne supprimez-vous pas vos insécurités et ne portez-vous que votre PROPRE peau?”

En réponse, Cerrone avait ceci à dire à PETA lors d’une récente mêlée médiatique via MMA Junkie.

“Mec, je suppose que s’il était légal de tuer des humains, je pourrais probablement porter une veste humaine à la fesse”, a déclaré Cerrone. «J’ai un buffle blanc à la maison, PETA. Et quand elle croque, je vais porter une cape de buffle blanche au cul (explétif) (explétif) un de ces jours. “

Chasseur passionné et propriétaire d’un ranch, Cerrone a utilisé sa devise «tuez ce que vous mangez» pour riposter.

«Au ranch, j’ai beaucoup d’animaux: des dindes, des chèvres, des poulets, des cochons. Nous les tuons et les massacrons, et nous les mangeons tous nous-mêmes, mec. Nous en utilisons chaque morceau. Donc ce n’est pas comme – je ne vais pas simplement aller au magasin et acheter du bœuf », a-t-il ajouté. «Nous l’élevons, le tuons et le mangeons. Donc, s’il y a quelque chose d’inhumain ou d’injuste à tuer du bœuf pour moi, PETA, vous êtes (explétif) “, a-t-il ajouté.

“Certes, je n’ai pas tué le serpent ni soulevé le serpent pour construire une veste en python, mais bon sang c’était (explétif) cool, donc j’ai dû le porter.”

Conor, quant à lui, n’a pas encore répondu à la réaction …

