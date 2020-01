PETA dénonce les têtes d’affiche de l’UFC 246 Donald Cerrone et Conor McGregor

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

PETA a riposté aux têtes d’affiche de l’UFC 246 Conor McGregor et Donald Cerrone à la suite de leurs commentaires lors de la conférence de presse de l’UFC 246 plus tôt cette semaine.

PETA, connu officiellement sous le nom de People for the Ethical Treatment of Animals, existe depuis 1980 et pendant ce temps, ils ont été perçus comme ayant fait beaucoup de bien – mais à côté de cela, beaucoup de mal aussi.

Indépendamment de ce qu’ils ont fait ou non, la source d’intrigue pour les fans de MMA au cours des derniers jours a été le fait qu’ils ont été mentionnés par McGregor et Cerrone susmentionnés quelques jours avant leur départ à Las Vegas.

“Tu as raison! Nous SOMMES ici – pour vous rappeler que seul COWARDS se vanterait de porter un animal qui a probablement été battu et écorché vif », a écrit PETA sur Twitter après que Cerrone ait laissé entendre que l’organisation s’opposerait à son costume. “Pourquoi ne supprimez-vous pas vos insécurités et ne portez-vous que votre PROPRE peau?”

Au lieu de prendre la grande route et de laisser passer le moment, PETA n’allait pas manquer l’occasion de remettre en question McGregor et Cerrone – et surtout “Cowboy” étant donné qu’il a dit que sa veste de costume était faite d’un python.

Il ne semble certes pas que tout va en venir trop, mais cela soulève sans aucun doute une question intéressante de savoir quand les combattants vont «trop loin» lors d’une conférence de presse. Ce n’est certainement pas le genre de façon dont les gens pensaient que “The Notorious” allait susciter une certaine controverse lorsque la conférence de presse a été annoncée pour la première fois, mais McGregor a fini par être incroyablement respectueux envers son adversaire poids welter.

Avec juste les pesées à faire, nous sommes maintenant à quelques jours de ce qui pourrait devenir le plus gros salaire par vue de l’année pour l’UFC – ce qui semble étrange pour certains, étant donné que la undercard n’a pas vraiment été trop étoffé par rapport aux goûts de l’UFC 244 et de l’UFC 245.

En ce qui concerne le problème PETA, pour emprunter une phrase à Dana White, nous devrons voir comment cela se passe.

Que pensez-vous de la plainte de PETA avec Donald Cerrone et Conor McGregor?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/01/2020.