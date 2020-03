Peter Queally affrontera Patricky Freire en octobre

Bellator reviendra à Dublin en octobre pour un autre événement de la série européenne avec l’un des combattants les plus populaires d’Irlande en tête d’affiche.

Une blessure au genou a forcé Peter Queally de Dublin à sortir de son combat prévu avec l’ancien champion des poids légers Brent Primus au Bellator 240. Mais “The Showstopper” a récupéré et sera en forme et impatient d’aller pour le retour de Bellator dans sa ville natale le 3 octobre, où il affrontera le pilier brésilien du Bellator, Patricky Freire, dans l’événement principal de la soirée.

Les responsables de Bellator ont annoncé l’événement et la rencontre lundi lors de sa conférence de presse du printemps et de l’été à New York.

Queally (12-5-1 MMA, 1-1 BMMA) a produit un combat passionnant dans sa dernière performance alors qu’il revenait de l’arrière pour vaincre l’Anglais Ryan Scope à 3Arena au Bellator Europe 4 en septembre 2019. Mais après une blessure, il a été contraint de quitter La récente visite de Bellator dans la ville, son calendrier de retour a été repoussé pour lui laisser le temps de réhabiliter sa blessure.

Il est maintenant prêt à retourner à 3Arena, où il affrontera Freire (23-9 MMA, 14-7 BMMA), l’aîné des deux frères “Pitbull”, qui devrait revenir à l’action pour Bellator après avoir terminé coureur. dans le tournoi de grand prix léger Rizin FF 2019.

