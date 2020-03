Peter Queally prévoit de battre les deux frères «Pitbull»

NEW YORK – Le concurrent irlandais des poids légers Peter Queally est assis sur les grandes nouvelles depuis un petit moment, mais ce n’est pas le cas, et il est heureux de partager son enthousiasme avant son prochain combat.

Queally (12-5-1 MMA, 1-1 BMMA) affrontera le pilier brésilien Patricky Freire (23-9 MMA, 14-7 BMMA) dans la tête d’affiche du Bellator Dublin le 3 octobre à 3Arena dans un combat qui, selon lui, propulsera lui dans un combat pour le titre avec le frère cadet de Freire, le champion de deux divisions Patricio, plus tard en 2020.

La nouvelle a été officiellement annoncée lors de la présentation de Bellator en 2020 cette semaine, mais Queally a révélé que les fans de son pays avaient eu un aperçu du match via la publication accidentelle de l’affiche de combat dans sa ville natale.

“En fait, cela a été annoncé lors d’un arrêt de bus à Dublin ce matin”, a déclaré Queally au MMA Junkie après la conférence de presse. “Ils ont foiré la publicité et ils ont publié les affiches trop tôt, donc beaucoup de gens le savaient (lundi matin).”

Pour Queally, le combat représente une tempête parfaite, où une séquence d’événements a conspiré pour le placer exactement là où il veut être dans sa carrière de combattant. Un 155 livres chevronné qui a exercé son métier à travers l’Europe, Queally a récemment eu sa chance sur la scène mondiale avec Bellator. Maintenant après sa victoire par arrêt sur coup de fouet sur Ryan Scope lors de Bellator Europe 4 en 2019, «The Showstopper» a sa chance de briller dans l’événement principal, dans sa ville natale, contre un homme avec lequel il a une rivalité légitime.

«C’est définitivement un combat que j’attends avec impatience», a-t-il expliqué. «Il y a une raison pour laquelle nous nous battons, ce qui est toujours important pour les gens. Et, quoi que je dis de lui personnellement, c’est un grand combattant et, plus que cela, il vient et essaie de vous faire sortir, c’est ce que j’aime, parce que c’est ce que je fais aussi. Alors quoi qu’il arrive, ça va être un combat incroyable. Je ne peux pas attendre ça. “

La rivalité croissante entre le gymnase SBG Ireland de Queally et l’équipe «Pitbull Brothers» de Freire est en train de devenir l’une des grandes histoires de Bellator en 2020, avec deux affrontements SBG contre «Pitbull Brothers» déjà réservés. Cette rivalité était là pour que tout le monde puisse la voir lors de la conférence de presse, mais Queally n’a rien dit de ce qu’il a dit lors de ces interactions, c’est pour le show ou pour faire un battage médiatique. Au lieu de cela, a-t-il dit, il lui dit simplement comment c’est.

“Je ne m’enferme pas dans le discours trash. Je dis juste la vérité », a déclaré Queally. «Ce sont eux qui ont commencé ce match SBG contre Pitbull. Ils parlaient (explicatifs) à (James Gallagher) en ligne et sur Twitter, puis mon nom y a été traîné d’une manière ou d’une autre. Je ne me souviens même pas comment il y a été entraîné. Mais ce sont eux qui ont commencé cela, et maintenant ils l’ont. »

Cette rivalité prendra de l’ampleur au Bellator 241 lorsque son coéquipier et partenaire d’entraînement de Queally, Pedro Carvalho, affrontera le champion de Bellator en deux divisions – et le frère de Patricky – Patricio Freire en quarts de finale du grand prix des poids plumes. Freire est un solide favori avant le combat dans le match, mais Queally dit que le titre poids plume est sur le point de changer de main.

“Les gens vont avoir un gros choc avec celui-ci, je peux vous le dire tout de suite”, a-t-il dit. «Les gens vont être choqués vendredi. Puis Patricky m’a (en octobre), et ça va continuer alors. “

Queally a déclaré qu’il convenait que le prochain match revanche entre Michael Chandler et Benson Henderson était le combat méritant pour le prétendant n ° 1, mais il a déclaré que la manière de sa victoire sur le frère de Patricio en octobre signifierait que son cas en tant que prétendant au titre était irrésistible et le voir sauter la file d’attente pour gagner le prochain coup de titre à 155 livres.

“Ils veulent que Henderson et Chandler soient ce combat n ° 1, mais que se passe-t-il lorsque je casse le visage du frère de (Patricky)? Ça y est, ce sera le combat n ° 1 pour les prétendants. Je pense donc que je vais me battre tous les deux, probablement avant la fin de l’année.

“(Chandler contre Henderson 2) est le combat n ° 1 en ce moment, et à juste titre, si nous sommes honnêtes à ce sujet. Mais ça va changer en octobre quand je bat Patricky, bien sûr, parce que c’est son frère. Tout va donc changer, et je vais sauter la ligne, pour ainsi dire. »

Pour en savoir plus sur Queally, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus.

.