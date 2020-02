Peterson absent, Spike Carlyle affronte Aalon Cruz à l’UFC Norfolk

Spike Carlyle

Steven Peterson a été exclu de l’UFC Norfolk pour des raisons inconnues, et Spike Carlyle fera face à Aalon Cruz

Le changement a été signalé par Nolan King par MMA Junkie jeudi après-midi.

Croix aura ses débuts en UFC et arrive dans une série de quatre victoires consécutives. Aalon a remporté son contrat après avoir mis KO Steven Nguyen dans Série Contender. Aalon Il se distingue par sa force à la fois debout et sur la toile, avec 2 victoires par KO / TKO et 4 à la fin.

Carlyle fera ses débuts dans UFC et vient également dans une séquence de quatre victoires. Sa seule défaite dans le MMA était contre Serob Minasyan en 2018. Lors de son dernier combat, il a mis KO Jean-Paul Lebosnoyani dans LXF 4.

UFC Norfolk il se tiendra le 29 février au Chartway Arena dans Norfolk, Virginie.