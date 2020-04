Petr Yan à propos du coup de champion de Dominick Cruz: Peut-être que l’UFC ne veut pas d’un autre champion russe

Dominick Cruz a été désigné comme remplaçant de Jose Aldo pour affronter le champion des poids coq du championnat de combat ultime (UFC), Henry Cejudo, après que l’UFC a été contraint d’annuler l’UFC 250, qui devait initialement se dérouler à Sao Paulo, au Brésil, le 9 mai.

Au lieu de cela, “The Dominator” et “Triple C” devraient co-titrer UFC 249, qui est provisoirement fixé à la même date à un endroit qui sera révélé plus tard.

Une personne qui ne pensait pas beaucoup au matchmaking de l’UFC était le meilleur concurrent de 135 livres, Petr Yan, qui a déclaré au podcast Eurobash de MMA Fighting. que la réputation de la promotion prend un grand coup en donnant à quelqu’un un coup de titre après trois ans d’inactivité.

«Pour être honnête, des moments comme celui-ci à l’UFC m’ont bouleversé. Il ne s’est pas battu pendant trois ans et maintenant il obtient un coup de titre? Cela me dérange un peu et c’est un grand succès pour la réputation de l’UFC, à mon avis », a-t-il déclaré (via MMA Fighting).

Yan – qui a une fiche de 6-0 à l’intérieur de l’Octogone – semble penser que la promotion montre peut-être du favoritisme à ses combattants d’origine américaine.

“C’est peut-être parce que je ne suis pas en Amérique que je n’ai pas obtenu ce tir au titre, ou peut-être parce que je ne suis pas américain, ils ne m’ont pas donné cette opportunité. Peut-être que c’est parce qu’ils ont peur de moi et qu’ils ne veulent pas donner la chance de gagner un autre titre à un combattant russe, peut-être qu’ils ne veulent pas de deux champions russes », a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que [UFC’s] objectif principal, mais pour moi, on ne sait pas pourquoi ils l’ont donné à Cruz. Je ne pense pas, à mon avis, qu’il va apporter beaucoup d’achats à la carte. Je ne sais pas pourquoi, c’est une question difficile pour moi. Je pense qu’il y a des combattants plus actifs et méritants qui pourraient se battre pour la ceinture et je ne comprends pas pourquoi ils le donneraient à un gars qui est si inactif depuis si longtemps », a-t-il ajouté.

Malheureusement pour Yan (n ° 3), le jeu a changé au cours des dernières années, comme les classements) pour la plupart) de nos jours ne signifie pas grand-chose quand il s’agit d’accorder des coups de titre. Et les victoires et les pertes non plus, car Jose Aldo a obtenu le tir au titre contre Cejudo tout de suite une défaite contre Marlon Moraes, sa deuxième défaite consécutive. Cruz, quant à lui, ne vient pas seulement d’une longue mise à pied, mais d’une défaite contre Cody Garbrandt.

Mais ce que Cruz et Aldo ont que Yan n’a pas pour le moment, c’est le pouvoir du nom et l’histoire, car Aldo est l’ancien cheville ouvrière des poids plumes qui a fait de son nom le plus grand combattant de 145 livres de tous les temps. Et la même chose peut être dite pour Cruz chez Bantamweight.

Pourtant, Yan ne met pas tout le blâme sur l’UFC, car il dit que Cejudo a également un grand mot à dire contre qui il défend sa ceinture.

“Je ne peux pas dire que j’ai perdu le respect [Cejudo]. Je sais qu’il joue à son jeu, il fait sa part, mais c’est bizarre que l’UFC soit également d’accord avec lui – c’est un peu bizarre. “