Petr Yan: Aljamain Sterling mérite également une chance pour le titre, mais je suis clairement le meilleur candidat si je bat Marlon Moraes

Petr Yan fait l’éloge de son coéquipier de premier rang Aljamain Sterling, mais il pense qu’il est en avance sur l’Américain dans l’ordre de picage des poids coq de l’UFC.

“Sterling est un bon combattant, et il mérite aussi un coup de tête, mais je pense que je le mérite plus parce que j’ai été plus actif, j’ai plus de victoires, j’ai une séquence de victoires plus longue et j’ai des performances plus excitantes”, Yan a déclaré au podcast Eurobash de MMA Fighting. “J’avais un bonus” Fight of the Night “et un bonus de performance, donc je pense que je suis en avance sur lui.”

Beaucoup voient Yan et Sterling comme les deux adversaires les plus évidents du titre pour l’or des poids coq d’Henry Cejudo. Mais après que Jose Aldo a été exclu de voyager pour affronter “Triple C” à l’UFC 250, la promotion a repêché Dominick Cruz pour le combat pour le titre.

La pandémie de coronavirus en cours rend très improbable que Yan rencontre Marlon Moraes au Kazakhstan comme prévu début juin. Mais le Russe pense que la lutte se poursuivra dans une partie du monde. Et avec une victoire sur le Brésilien, il pense qu’il sera l’indéniable n ° 1 de la division.

“En ce moment, j’ai un combat programmé et j’ai déjà un adversaire, Marlon”, a expliqué Yan. «Il a battu Sterling, il a éliminé Sterling et il est actuellement classé n ° 1. Je dois d’abord prendre soin de lui, et si je le fais, je serai clairement le n ° 1.

«Je crois que cela se produira. J’ai signé un accord de combat il y a quelques semaines. J’espère que ça va arriver. Je pense que Marlon pense également que cela va se produire, alors en ce moment nous nous préparons. »

Yan a déclaré qu’on ne lui avait en fait pas promis un tir au titre, de sorte que les enjeux exacts du combat contre Moraes ne sont pas clairs. S’il est à nouveau retardé, il se vante de prendre Frankie Edgar ou Cruz dos à dos.

“Il est temps d’arrêter de déterrer tous ces faux prétendants comme Cruz et Edgar”, a-t-il déclaré. «Je peux les combattre en une soirée si j’en ai besoin.»

Découvrez la dernière apparition de Petr Yan sur Eurobash. Cela commence à 11h30.