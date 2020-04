Petr Yan “bouleversé” par Dominick Cruz: “C’est un grand coup pour la réputation de l’UFC”

Petr Yan ne comprend pas pourquoi l’UFC a permis à l’ancien champion Dominick Cruz de remplacer Jose Aldo et d’obtenir le prochain coup contre le champion des poids coq Henry Cejudo.

Avec six victoires en autant de sorties sous la bannière promotionnelle, beaucoup pensent que «No Mercy» devrait être le prochain dans la file pour une fissure à la couronne des poids coq. Bien qu’une victoire sur l’ancien prétendant au titre Marlon Moraes obligera probablement le Russe à se placer au championnat, Yan ne comprend pas pourquoi la promotion a opté pour Cruz, qui n’a pas concouru depuis sa perte du titre face à Cody Garbrandt en 2016.

“Pour être honnête, des moments comme celui-ci à l’UFC m’ont bouleversé”, a déclaré Yan au podcast Eurobash de MMA Fighting. “Il n’a pas combattu pendant trois ans et maintenant il obtient un coup de titre? Cela me dérange un peu et c’est un grand succès pour la réputation de l’UFC, à mon avis. “

Yan s’est demandé pourquoi l’UFC ne lui avait pas donné le feu vert quand il est devenu évident qu’Aldo ne pourrait pas quitter le Brésil pour participer à l’événement.

“C’est peut-être parce que je ne suis pas en Amérique que je n’ai pas obtenu ce tir au titre, ou peut-être parce que je ne suis pas américain, ils ne m’ont pas donné cette opportunité. Peut-être que c’est parce qu’ils ont peur de moi et qu’ils ne veulent pas donner la chance de gagner un autre titre à un combattant russe, peut-être qu’ils ne veulent pas de deux champions russes », a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que [UFC’s] objectif principal, mais pour moi, on ne sait pas pourquoi ils l’ont donné à Cruz. Je ne pense pas, à mon avis, qu’il va apporter beaucoup d’achats à la carte. Je ne sais pas pourquoi, c’est une question difficile pour moi. “

“Je pense qu’il y a des combattants plus actifs et méritants qui pourraient se battre pour la ceinture et je ne comprends pas pourquoi ils le donneraient à un gars qui est si inactif depuis si longtemps”, a-t-il ajouté.

Malgré la situation, Yan maintient qu’il n’a pas perdu le respect de Cejudo, mais a souligné sa confusion quant aux raisons pour lesquelles l’UFC a accepté les affrontements suggérés par le champion.

“Je ne peux pas dire que j’ai perdu le respect [Cejudo]. Je sais qu’il joue à son jeu, il fait sa part, mais c’est bizarre que l’UFC soit également d’accord avec lui – c’est un peu bizarre. “

