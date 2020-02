Petr Yan confirme son intérêt à affronter TJ Dillashaw à son retour après la suspension de l’USADA

Considéré comme l’un des combattants les plus dangereux de la division des combats de coqs, Petr Yan a admis qu’il avait l’intention d’affronter l’ancien champion de la division, TJ Dillashaw, après la fin de sa suspension de deux ans imposée par l’USADA après avoir échoué à un examen, l’an dernier.

Dans une interview avec RT Sport, le Russe a surpris tout le monde, comme il l’a révélé en admirant le style de TJ.

«J’ai demandé à ce sujet. Les gens disent qu’il serait intéressant de nous voir nous battre, car nous avons des styles similaires. Nous combattons tous les deux debout, nous avons des coups forts et nous voulons tous les deux terminer le combat le plus rapidement possible », dit le Russe.

Petr a révélé qu’il suivait la carrière de Dillashaw quand il est devenu professionnel MMA Selon le Russe, le style de Tj il s’intéresse à l’admiration qu’il a depuis longtemps et Il serait intéressant que le combat prenne forme.

«Je suis intéressé par ce combat. Depuis que j’ai commencé ma carrière, j’ai regardé ses combats. Je l’aime comme combattant. Je pense qu’il est compétitif. Ensuite, je serais heureux d’y faire face à l’avenir. Je pense que cela arrivera. Dans environ un an, il reviendra. C’est un grand nom. Je pense qu’il va revenir dans le classement, donc nous devons nous battre “, compté

Yan Il a également évoqué l’accusation de dopage qui s’est soldée par une punition aux États-Unis. Selon le Russe, le passé de l’ancien champion n’a pas d’importance, car il a pris le blâme et doit passer par de nombreux tests qui prouvent qu’il est apte à reprendre le sport sans rien d’anormal.

“Je m’en moque. Il a été testé positif et n’a pas nié sa culpabilité. Il aura des examens plus minutieux. Alors quand nous nous battrons, il sera propre » conclu.

Après avoir terminé sa punition, TJ Dillashaw sera disponible pour revenir dans l’octogone en janvier 2021