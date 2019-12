Petr Yan critique l'UFC pour avoir soutenu les bouffonneries du "Triple Clown" de Henry Cejudo – "C'est mauvais pour le sport"

Petr Yan, le meilleur concurrent des poids coqs de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), estime que le sport des arts martiaux mixtes (MMA) perd une partie de sa crédibilité lorsque la promotion permet à des combattants comme Henry Cejudo de refuser les défenses de titre et de choisir des adversaires.

Surtout les adversaires qui viennent de perdre.

Je suppose que ce serait le bon moment pour que quelqu'un annonce à Yan que le MMA n'est pas vraiment un sport, c'est pourquoi vous ne voyez pas la NFL créer un trophée "Baddest Mother Fucker" pour les équipes qui ne sont pas assez bonnes pour atteindre le Super Bowl.

«J'ai perdu tout respect pour Cejudo. Il ne veut pas défendre sa ceinture contre un véritable concurrent numéro un », a déclaré Yan à BJPenn.com. «Il veut combattre quelqu'un avec zéro victoire dans la division 135 et sur une séquence de deux défaites consécutives, et loin du sommet de sa carrière. L'UFC ne devrait pas prendre en charge ce comportement s'ils souhaitent conserver une signification pour cette ceinture. Honnêtement, ce sera mauvais pour le sport. C'est un triple clown qui essaie de transformer notre sport en cirque. »

Cejudo (15-2) n'a pas concouru depuis qu'il a remporté le titre vacant des poids coq dans son affrontement UFC 238 contre Marlon Moraes en juin. "Triple C" a récemment été dépouillé de la sangle de poids mouche et devrait faire son retour poids coq au début de 2020.

Quant à Yan (14-1), il a été vu pour la dernière fois debout au-dessus de la carcasse raidie d'Urijah Faber à la suite de sa victoire à l'UFC 245 plus tôt ce mois-ci à Las Vegas, une performance qui était assez bonne pour atterrir "No Mercy" à No .3 au classement officiel.

Mais était-ce suffisant pour justifier un tir au titre de 135 livres?