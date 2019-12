Petr Yan dit que le combat contre Urijah Faber n'était pas parfait mais que l'espoir de gagner lui a valu de nouveaux fans

Petr Yan a traversé la division des poids coq de l'UFC et à l'UFC 245, il a été ouvert la carte de paiement à la vue contre Urijah Faber. Ce fut le plus grand combat de sa carrière et l'occasion parfaite de faire une déclaration.

En fin de compte, c'est ce que Yan a fait. Il avait l'air impressionnant tout au long du combat, abandonnant Faber à plusieurs reprises avec des coudes, des genoux et des coups de poing vicieux.

Enfin, après avoir ouvert une méchante coupure à côté de l'œil du Temple de la renommée de l'UFC, Yan l'a assommé au troisième tour. C'était une performance dominante de la part du Russe, mais il n'était pas complètement satisfait car il savait qu'il aurait pu être meilleur.

"Je ne pense pas que ce fut un combat parfait, je me plaisais juste à faire mon travail", a déclaré Petr Yan à BJPENN.com par l'intermédiaire de son traducteur Sayat Abdrakhmanov. «J'aime m'exprimer dans l'Octogone et je me suis amusé ce soir-là.»

Avec la victoire sur Faber, Yan s'est mis directement dans la conversation sur le titre au poids coq. Après la performance, de nombreux fans se sont tournés vers les médias sociaux pour appeler à un combat entre Yan et le champion des poids coq Henry Cejudo. Bien que la victoire puisse gagner à Yan cette opportunité, cela a également fait autre chose pour lui. Il a réalisé qu'il avait gagné une tonne de fans. Le Russe ne s'est rendu compte de la popularité de Faber qu'après la ferraille, lorsque ses réseaux sociaux ont commencé à exploser.

«Pendant la semaine de combat et lors de l'événement, j'ai [juste] réalisé à quel point Faber était populaire aux États-Unis», a-t-il expliqué. "J'espère avoir gagné de nouveaux fans ce soir-là et me rapprocher du titre."

Que Petr Yan obtienne ou non le prochain coup de titre est à voir. Mais, il indique clairement que l'UFC 245 n'était pas le meilleur qu'il puisse être.

Avez-vous été impressionné par Petr Yan à l'UFC 245?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/12/2019.