Petr Yan et Marlon Moraes feront les débuts de l’UFC au Kazakstan

Les débuts de l’UFC au Kazakhstan, prévus pour le 13 juin, ont désormais un événement principal – et c’est un bon événement. La carte serait complétée par un combat de prétendants poids coq entre le Russe Petr Yan et le Brésilien Marlon Moraes, qui fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps et qui a maintenant été confirmé par le MMA Junkie.

Petr Yan entrera dans la cage au Kazakhstan, un pays avec une énorme population russe, sur une fantastique séquence de victoires de neuf combats. Ses six dernières victoires ont eu lieu dans l’Octogone de l’UFC, où il a vaincu John Dodson, Jimmie Rivera et, plus récemment, l’ancien challenger en titre des poids coq Urijah Faber, qu’il a éliminé sur la carte principale de l’UFC 245 en décembre. Le Russe est 14-1 au classement général.

Moraes, quant à lui, a également combattu en dernier sur la carte UFC 245, où il a battu l’ancien champion des poids plumes de l’UFC Jose Aldo avec une décision serrée. Avant cela, il a été battu par Henry Cejudo via TKO dans le but de remporter le titre de poids coq UFC, qui a été laissé vacant après que l’ancien champion TJ Dillashaw a été suspendu par l’Agence américaine antidopage (USADA). Le Brésilien, qui est l’ancien champion des World Series of Fighting, entrera dans la cage avec Yan avec un record global de 23–6–1.

Les débuts de l’UFC au Kazakhstan se dérouleront dans la capitale Nur-Sultan qui, jusqu’à très récemment, s’appelait Astana. Il a été renommé en 2019 pour honorer le président de longue date Nursultan Nazarbayev.

Au-delà de ce combat Petr Yan contre Marlon Moraes, on ne sait pas grand-chose sur la carte de combat pour les débuts de l’UFC au Kazakhstan. Cela dit, la promotion a récemment réservé un combat entre le nouveau poids mouche Zhalgas Zhumagulov, originaire du Kazakhstan, et Jordan Espinosa. Elle a également récemment signé l’ancienne poids mouche Invicta Mariya Agapova, qui est également originaire du Kazakhstan.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur cette carte UFC Kazakhstan – et le combat Petr Yan contre Marlon Moraes récemment annoncé – à mesure que les détails émergent.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.