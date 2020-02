Petr Yan heureux de faire face à T.J. Dillashaw après la suspension de l’ancien champion de l’UFC

Petr Yan n’a pas caché son désir de défier Henry Cejudo pour le titre UFC bantmaweight, mais il a également révélé l’identité d’un autre nom important de la division avec lequel il aimerait partager l’octogone à l’avenir: T.J. Dillashaw.

L’ancien champion des poids coq Dillashaw (16-4 MMA, 12-4 UFC) a été interdit pendant deux ans par l’Agence américaine antidopage après avoir été testé positif à l’érythropoïétine humaine recombinante (rHuEPO), plus communément appelée EPO, le 18 janvier 2019. Il pourra retourner à la compétition le 18 janvier 2021, et Yan (14-1 MMA, 6-0 UFC) dit qu’il n’aurait aucun problème avec Dillashaw à son retour dans l’octogone.

“Je serais intéressé par ce combat”, a-t-il déclaré au média russe RT Sport. «Depuis que j’ai commencé ma carrière, j’ai regardé ses combats. Je l’aime comme un combattant. Je pense qu’il est un combattant compétitif, donc je serais heureux de le combattre à l’avenir. Et je pense que cela arrivera. Cela fait à peu près un an et il reviendra. C’est un grand nom. Je pense qu’il sera de retour au classement à son retour, donc je pense que nous allons nous battre. “

Le retour de Dillashaw d’une suspension pour dopage signifie que les projecteurs seront braqués sur l’ancien champion lors de son retour à l’UFC. Ce fait donne à Yan l’assurance que l’Américain ne récidivera pas si la paire acceptait de s’affronter.

“Je m’en fiche,” at-il dit. «Il a été pris et il ne le nie pas. Mais je m’en fiche vraiment. Il sera testé plus attentivement. Donc, la nuit du combat, il sera propre. “

Yan a également révélé que ses performances à indice d’octane élevé sur la scène russe avant de rejoindre l’UFC avaient conduit à des accusations de dopage. Mais il a expliqué que le programme de contrôle de l’USADA n’était pas le premier contrôle antidopage auquel il avait été soumis au cours de sa carrière de MMA.

“Il y a eu beaucoup de discussions”, a-t-il déclaré. “Prenons mon deuxième combat avec Magomed Magomedov dans ACB. Après notre premier combat, les gens ont dit: “Comment est-il encore frais après cinq tours?” Dans le deuxième combat, j’étais le même – frais après cinq tours. Mais j’étais plus rationnel et je savais que je devais lui donner une chance de travailler. Mais dans notre dernier combat, l’ACB m’a vérifié pour dopage, ainsi que dans mon combat pour la défense du titre. Peu de gens le savent. Je n’en ai pas beaucoup parlé.

«Donc, si quelqu’un est curieux, je pense que si ACB avait trouvé quelque chose, il l’aurait certainement rendu public. Et puis, avant ma signature avec l’UFC, il y avait six à sept mois où ils ne pouvaient pas me signer parce que j’avais déchiré mon ACL et mon manager en avait parlé à l’UFC. Ils ont dit: «Lorsque vous vous guérirez, quand vous serez prêt, nous reprendrons le dialogue avec vous.» Tant de gens (en Russie) – encore une fois, les mêmes personnes qui voulaient (le dire) – ont dit: «Il est nettoyer son dopage. “J’étais prêt à accepter un combat dans un mois ou deux ou trois. Je ne voudrais pas faire de battage médiatique. De plus, à l’époque, je n’avais pas vraiment les ressources. Les médias ne m’accordaient pas beaucoup d’attention à l’époque.

“Pendant un an et demi, j’ai été contrôlé (par l’USADA) environ 10 fois. Presque tous les mois », a-t-il déclaré. “Je pense que s’ils avaient trouvé quelque chose dans mon système, je ne serais pas ici maintenant.”

