Petr Yan intéressé à combattre TJ Dillashaw

Le concurrent des poids coq de l’UFC, Petr Yan, a déclaré qu’il était intéressé à combattre l’ancien champion TJ Dillashaw à son retour de suspension en 2020.

Dillashaw, l’ancien double champion poids coq UFC, est absent depuis janvier 2019 en raison de tests positifs pour les médicaments améliorant la performance. Il devrait revenir en janvier 2020 de la suspension et Yan dit qu’il veut le combattre à son retour.

Découvrez ce que Yan a dit à RT Sport au sujet d’un combat contre Dillashaw.

“On m’a posé des questions à ce sujet. Les gens disent qu’il serait très intéressant de nous voir combattre, parce que nous avons des styles similaires, nous sommes tous les deux des combattants debout, nous avons tous les deux des coups durs et nous cherchons tous les deux à terminer les combats dès que possible », a déclaré Yan.

“Je serais intéressé par ce combat. Depuis que j’ai commencé ma carrière, j’ai regardé ses combats. Je l’aime comme un combattant, je pense que c’est un combattant compétitif. Je serais donc heureux de le combattre à l’avenir. Et je pense que cela arrivera. Cela fait à peu près un an et il sera de retour. C’est un grand nom, je pense qu’il sera de retour au classement à son retour, donc je pense que nous allons nous battre. “

Yan a même déclaré que malgré le test positif de Dillashaw pour son dernier combat contre Henry Cejudo à l’UFC sur ESPN + 1, le Russe est confiant que l’Américain sera propre si et quand ils se battent.

“Non, je m’en fiche”, a déclaré Yan à propos des tests de dépistage de Dillashaw passés.

«Il a été pris et il ne le nie pas. Mais comme je l’ai dit, je m’en fiche vraiment. Il sera testé plus attentivement. Donc, la nuit du combat, il sera propre. “

Yan est actuellement sans adversaire bien qu’un affrontement contre le concurrent n ° 1 Marlon Moraes ait été évoqué. Après une énorme victoire de KO sur Urijah Faber à l’UFC 245, Yan se rapproche de sa chance de se battre pour le titre des poids coq bientôt.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/4/2020.