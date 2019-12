Petr Yan mécontent des plans d'Henry Cejudo en poids coq: "C'est un triple clown"

Petr Yan

Le poids coq Petr Yan a exprimé son mécontentement envers le champion de division, Henry Cejudo, puis demander un combat avec Jose Aldo, vaincu par Marlon Moraes dans son premier poids coq dans l'UFC 245.

Bouleversé avec "Triple C", le Russe a déclaré avoir perdu le respect du champion actuel dans une interview avec BJPenn.com

«J'ai perdu tout respect pour Cejudo. Il ne veut pas défendre la ceinture contre le vrai challenger numéro un. Il veut se battre avec quelqu'un qui n'a pas de victoires dans les combats de coqs, qui vient de deux défaites consécutives et est loin d'être au sommet de sa carrière », dit le Russe.

Le Russe a également critiqué UFC Selon le poids coq, l'entité n'utilise pas correctement le classement officiel, placer des combattants bien positionnés pour lutter pour la ceinture.

«L'UFC ne devrait pas soutenir ce genre d'attitude, au cas où ils voudraient donner un certain prestige à la ceinture. Honnêtement, ce sera mauvais pour le sport. » tir Petr.

Sans être satisfait, Yan a indiqué que la posture de Cejudo Ce n'est pas celui d'un champion. Pour le Russe, qui est sur une séquence de neuf victoires, Henry Il ne représente pas une bonne image pour le sport.

«C'est un triple clown qui essaie de transformer le sport en cirque. Il sait que je suis un terrible adversaire pour lui. Voilà pourquoi il ne veut pas me faire face "dit Petr.

Malgré son avis sur les décisions de UFC Avec le champion des poids coq, le Russe a déclaré qu'il n'était pas pressé de se battre pour la ceinture.

«J'adore me battre et je ferai face à tous ceux qui le méritent. Peu importe que je doive nettoyer la division avant de me battre pour la ceinture. Je ne garantis qu'une chose: je ne vais pas demander de me battre avec quelqu'un qui vient de perdre », conclu.