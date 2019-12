Petr Yan n'est pas intéressé par un combat avec Cody Garbrandt

Petr Yan et Cody Garbrandt ils ont eu une altercation pendant la UFC 245, mais malgré cela le Russe n'est pas intéressé par une bagarre avec l'ancien champion des Gallos Pesos.

Dans le PPV, Yan a cimenté son statut de concurrent de division en réalisant sa sixième victoire consécutive sur l'octogone en obtenant un TKO au troisième tour contre l'ancien champion Featherweight Champion. WEC, Urijah Faber.

Après le combat, une vidéo a émergé de la confrontation entre Yan et "No Love", qui un jour plus tôt l'avertissait sur les réseaux sociaux qu'il serait dans la T-Mobile Arena et le giflerait comme une "prostituée".

En discutant avec MMA Fighting, le Russe de 26 ans a expliqué qu'il n'était pour l'instant pas intéressé par un combat avec Garbrandt et a comparé le membre de Team Alpha Male avec le dicton d'aboyer le chien ne meurt pas.

«Rien ne s'est vraiment passé. Il a écrit sur Instagram de Dana White, "Je vais attraper ce fils de put *", et j'ai répondu dans une blague, "Tu es le prochain, sans mâchoire." Et puis il a essayé d'agir comme un gars dur et a franchi la ligne en disant qu'il me verrait le lendemain (samedi) et qu'il allait me frapper comme une prostituée. Vous avez vu ce qui s'est passé lorsque nous nous sommes rencontrés face à face. Il avait les mains sur le dos, agissant de manière émotionnelle sans faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire, prouvant que c'était de la bouche pure. C'est comme un chiot, aboie, mais ne mord pas. »

Garbrandt, qui est actuellement dans une séquence de trois défaites consécutives, tous par KO, revient après un an dans l'Octogone pour être mesuré en mars à Raphael Assunção dans la co-star de UFC Fight Night Columbus.

Bien que Yan reconnaisse que Garbrandt a du pouvoir entre ses mains, il pense que la fragilité de sa mâchoire pourrait faire des ravages s'ils se battaient tous les deux.

"Il a peut-être de la vitesse et de la puissance, mais il ne peut pas supporter un bon coup."