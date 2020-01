Petr Yan répond à l’appel d’Aljamain Sterling

Aljamain Sterling veut que les projecteurs de l’UFC se concentrent sur lui. Pour ce faire, il veut prendre le devant de la scène contre le numéro trois des poids coq, Petr Yan.

Sur les réseaux sociaux, le natif de New York a appelé à une confrontation contre la perspective russe en plein essor. Il a dit:

“Cher @PetrYanUFC, quoi de neuf? Cela fait un moment depuis notre confrontation @UFCPI. Êtes-vous occupé fin avril ou mai? J’ai un gros cul avec ton nom dessus! Je ne suis pas comme @HenryCejudo, tu ne me fais pas peur… Tout homme saigne. Cordialement, Funk Daddy. “

Cher @PetrYanUFC,

Quoi de neuf frère? Cela fait un moment depuis notre confrontation @UFCPI. Êtes-vous occupé fin avril ou mai? J’ai un gros cul avec ton nom dessus! 😤 Je n’aime pas @HenryCejudo, tu ne me fais pas peur…

Tout homme saigne.

Cordialement,

Funk Daddy

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 31 janvier 2020

Le champion de 135 livres, Henry Cejudo, devrait défendre son titre contre le vétéran du MMA, Jose Aldo. Pendant ce temps, Sterling a déjà combattu le poids bantam classé numéro un, Marlon Moraes en 2017 lorsqu’il a perdu par le biais du premier tour KO. Il est actuellement classé numéro 2 dans la division, donc un affrontement contre Yan est parfaitement logique s’il veut se rapprocher d’un tir au titre.

Cependant, le gangster sibérien n’est pas convaincu que Sterling a ce qu’il faut pour le vaincre. Il a répondu sur Twitter:

“Cher Aljo, nous savons tous les deux que c’est vous qui saignerez si nous nous battons”, a-t-il déclaré.

“Vous ne blessez personne avec votre style de pointage. Et oui, je suis disponible en avril ou en mai et je n’ai jamais refusé le rebut #readyforanyone Regards, gangster sibérien. “

Cher Aljo, nous savons tous les deux que tu seras celui qui saignera si nous nous battons. Vous ne blessez personne avec votre style de pointage. Et oui, je suis disponible en avril ou en mai et je n’ai jamais refusé le rebut #readyforanyone

Cordialement,

Gangster sibérien https://t.co/pq1n7ri7nn

– Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) 31 janvier 2020

Pas du genre à fuir une querelle sur les réseaux sociaux, le «Funk Master» a appelé l’attention du manager de Yan.

“Cher directeur de Petr Yawn, parlez-en à votre directeur et prenez votre sac à dos. Sport prêt! Voyons qui coule le sang en premier mon gars. Sincèrement vôtre, Tú Padre Puto. ”

Cher directeur de Petr Yawn,

Parlez-en à votre manager et préparez-vous un sac à dos, du sport prêt! Voyons qui coule le sang en premier mon gars. 😉

Cordialement,

Tú Padre Puto https://t.co/dRtGyQUFGm

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 31 janvier 2020

La légende de Sterling pourrait être une réaction aux informations selon lesquelles le Russe a un combat contre Marlon Moraes en préparation. Selon le directeur de Yan, Sayat Abdrahmanov, l’UFC espère réserver Yan contre Moraes pour une carte de combat en mai ou juin.

Qui préféreriez-vous voir Petr Yan combattre ensuite? Sonnez dans les commentaires ci-dessous à Penn nation!