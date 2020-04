Petr Yan répond à l’appel de Dominick Cruz, n’a aucun intérêt à tabasser un commentateur TV

L’ancien champion des poids coq de l’UFC, Dominick Cruz, a récemment déclaré qu’il était intéressé par le combat d’un concurrent n ° 1 contre Petr Yan pour son combat de retour après avoir passé les deux dernières années sur le rapport de blessure.

Malheureusement, Petr ne ressent pas la même chose, prenant les médias sociaux pour dire qu’il n’a aucun intérêt à tabasser un commentateur de télévision.

“Fait amusant: j’ai plus de victoires à l’UFC que Dominick Cruz à ce stade”, a écrit Yan. “Je ne suis pas vraiment intéressé à battre les commentateurs de télévision.”

Alors que Petr compte plus de victoires (6) que Cruz (5) dans l’Octogone, l’héritage de Dominick, l’un des meilleurs de la division, a déjà été solidifié. Cependant, Cruz n’a pas été en mesure de concourir autant qu’il aurait pu le souhaiter, car il a été victime de nombreuses blessures qui ont ralenti sa route vers la reconquête du titre des poids coq.

Yan, quant à lui, est invaincu depuis son arrivée à l’UFC et a éliminé les goûts de Jimmie Rivera et John Dodson. Plus récemment, Yan a vaincu Urijah Faber par KO (voir), améliorant sa réputation comme l’un des combattants les plus dangereux en compétition à 135 livres.

Maintenant que Yan s’est retiré de l’équation, il semble que Cory Sandhagen soit sur le pont pour “The Dominator”. En supposant que Frankie Edgar ne vienne pas gâcher ces plans également.