Petr Yan répond à un éventuel combat de Dominick Cruz

Petr Yan a répondu à une annonce de combat de l’ancien champion des poids coq, Dominick Cruz.

Cruz n’a pas combattu depuis 2016 quand il a perdu le titre face à Cody Garbrandt. Depuis lors, il a lutté contre de multiples blessures et a développé sa carrière en tant que commentateur à l’UFC. L’ancien champion a révélé qu’il était enfin de nouveau en bonne santé et prêt à se battre en 2020. Aujourd’hui, dans une interview avec Mike Heck, il a également révélé des conversations avec le marieur Sean Shelby, qui a suggéré qu’il devra combattre «No Mercy» s’il veut se rapprocher. à un tir au titre poids coq:

“[Sean Shelby said] “Petr Yan est le gars.” J’ai dit oui, je vais combattre Petr Yan “, a déclaré Cruz (via MMA Fighting). “Il a dit que je ne pouvais pas combattre Petr Yan parce qu’il combattait Marlon Moraes. Eh bien, je vais combattre Moraes ou Petr Yan, car ce sont des combats directs directement au titre. Après avoir battu l’un de ces gars, je reçois un tir au titre. C’est pour ça que je suis là, pas de me battre 13 fois à l’avance.

«Je veux combattre Petr Yan, je veux combattre Marlon Moraes, je veux me battre pour le titre après avoir combattu l’un de ces gars. Si vous avez besoin de moi pour récupérer un combat avant de me battre pour le titre, donnez-moi ce gars que vous avez besoin de me battre pour atteindre ce titre. “

Les débuts de l’UFC au Kazakhstan, prévus pour le 13 juin, devraient opposer Petr Yan à Marlon Moraes dans le tournoi principal. Cependant, avec le coronavirus en cours, toutes les futures confrontations et cartes de combat restent incertaines. Avec des discussions sur un affrontement de Dominick Cruz tourbillonnant maintenant dans l’air, Yan a répondu sur Twitter:

Fait amusant: j’ai plus de victoires à l’UFC que @DominickCruz 🤔 À ce stade, je ne suis pas vraiment intéressé à battre les commentateurs de télévision https://t.co/yKymlv4d7n

– Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) 1 avril 2020

La déclaration de Petr Yan est vraie, car le combattant russe a remporté 6 victoires consécutives depuis ses débuts à l’UFC en 2018. “The Dominator” est à un combat derrière, avec 5 victoires à l’UFC, cependant, il a cumulé plus de 22 victoires professionnelles et est le ancien détenteur du titre UFC et WEC. Il est considéré comme l’un des meilleurs poids coqs de tous les temps, donc un affrontement contre le concurrent classé numéro trois Yan serait sans aucun doute un favori des fans.

Souhaitez-vous voir les perspectives des poids coq entrer en collision dans l’octogone UFC? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.