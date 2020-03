Petr Yan trompe Henry Cejudo sur la suggestion de “ accro à Phonics ”

Petr Yan a riposté contre les insultes d’Henry Cejudo de manière humoristique sur Twitter.

L’ancien champion des deux divisions s’est moqué de Yan et de son coéquipier Aljamain Sterling dans une récente diatribe Twitter. Il a qualifié le combattant russe de «vilaine pomme de terre communiste» et l’a exhorté à améliorer son anglais.

Regardez la vidéo ci-dessous:

Triple C ne fait même pas attention à Aljamima Sterling Silver @funkmastermma econddeuxièmement, Triple C veut vous combattre Petr, mais votre anglais doit obtenir Betr, vous laide pomme de terre communiste 🥔 Et enfin et surtout, mon air- combat, le chef du champ de choux Jose Waldo. @danawhite pic.twitter.com/5bRzspHrwb

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 17 février 2020

“Triple C ne fait même pas attention à Aljamima Sterling Silver @funkmastermma

deuxièmement, Triple C veut vous combattre Petr, mais votre anglais doit obtenir Betr, vous laide pomme de terre communiste. Et le dernier mais non le moindre, mon combat de mise au point, la tête de patch de chou Jose Waldo. @danawhite. ” -Henry Cejudo sur Twitter.

Yan a ensuite répondu en accusant Cejudo d’avoir esquivé un affrontement.

«Les excuses sont des mensonges enveloppés dans des raisons. @HenryCejudo regorge d’excuses. Depuis quand dois-je passer l’IELTS pour me battre pour la ceinture? Je vais te parler avec mon poing clown. ” -Petr Yan sur Twitter.

Dans le style typique du «King of Cringe», le champion en titre des poids coq a fait une autre fouille à Yan pour son anglais, et cette fois il a également visé le manager du Russe, Daniel Rubenstein.

«Comme je l’ai dit, parlez anglais s’il vous plaît! Et dites à ce vilain visage chauve de bouton d’un manager pour vous accrocher à Phonics. “

Petr Yan a prouvé qu’il avait un sens de l’humour à propos de la situation dans sa réponse très révélatrice sur Twitter. Il a posté une photo en train de lire un livre de phonétique pour enfants pour améliorer son anglais, tout en reconnaissant Cejudo avec le majeur. Il a même écrit le surnom de Cejudo, “Triple C” sur la couverture.

“J’ai moi-même une édition spéciale @HenryCejudo.”

J’ai moi-même une édition spéciale @HenryCejudo 🤡 https://t.co/fivVv4RKri pic.twitter.com/fMRPM2W97U

– Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) 3 mars 2020

Le Triple C devrait affronter Jose Aldo dans une défense pour le titre des poids coq. Selon Dana White, l’action aura lieu le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil. Aldo est actuellement classé numéro 6 dans la division tandis que Yan occupe le numéro 3. Pensez-vous que Henry Cejudo évite de se battre contre le concurrent le mieux classé, Petr Yan?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/2/2020.