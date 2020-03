PFL annonce 10 nouvelles signatures pour la saison 2020

La Professional Fighters League (PFL) a promis de nouvelles signatures pour la prochaine saison 2020, et jusqu’à présent, l’organisation tient ses promesses.

Mardi, la ligue a officiellement confirmé 10 nouvelles signatures d’agent libre, dont plusieurs vétérans de l’UFC et le frère du champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman.

Les nouvelles signatures PFL sont les suivantes: Olivier Aubin-Mercier, Johnny Case, Clay Collard et Marcin Held chez light; Cindy Dandois et Laura Sanchez chez les femmes poids léger; Mohammed Usman et Justin Willis chez les poids lourds; Jordan Young au poids léger et Bubba Jenkins au poids plume (h / t Sherdog).

S’exprimant dans un communiqué de presse officiel, le PDG du PFL, Peter Murray, a commenté ces nouvelles signatures.

“Je suis fier d’accueillir ce groupe diversifié et talentueux de combattants de haut niveau et très recherchés dans la Professional Fighters League. La moitié de l’alignement de la saison 2020 sera agrémentée de nouveaux talents de niveau supérieur, et l’autre moitié, composée des meilleurs combattants de la saison dernière », a déclaré Peter Murray, PDG de la Professional Fighters League. «Les combattants du PFL doivent se frayer un chemin à travers le test le plus difficile du MMA, se battant cinq fois au cours de la saison régulière, des éliminatoires et du championnat pour un tir aux six ceintures de 1 million de dollars. Je suis ravi que notre base de fans mondiale regarde nos nouveaux combattants se mélanger cette saison à partir du 21 mai sur ESPN2 et ESPN +. “

Ces combattants suivent les traces de l’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC et du champion des poids mi-moyens de Bellator, Rory MacDonald, qui a également récemment signé avec le PFL.

Les autres stars de la liste PFL incluent des champions 2019 tels que Lance Palmer, Kayla Harrison et Ray Cooper III.

Serez-vous à l’écoute pour la saison 2020 du PFL?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/10/2020.