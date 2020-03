PFL annonce plus de signatures d’agent libre, y compris Tom Lawlor

PFL a annoncé plus de signatures pour sa troisième saison, y compris une paire d’anciens poids moyens de l’UFC à Tom Lawlor et Cezar Ferreira.

Le PFL a promis de signer un certain nombre de combattants de haut niveau pour sa prochaine saison en annonçant la signature de Rory MacDonald et la promotion est restée fidèle à sa parole. Après avoir récemment annoncé 10 signatures d’éminents combattants, dont l’ancien vedette de l’UFC Olivier Aubin-Mercier, la promotion a maintenant révélé qu’elle avait encré Lawlor et Ferreira à des accords exclusifs.

ESPN a été le premier à signaler la signature de Lawlor avec PFL, et MMAFighting.com a été le premier à signaler la signature de Ferreira.

«J’ai reçu le billet de loterie en or pour participer au PFL de cette année dans la division des poids lourds légers pour 1 million de dollars. Je suis ici pour vous dire que c’est mon objectif absolu, c’est mon destin, de ramener cet argent à la maison, et ça arrivera fin 2020 », a déclaré Lawlor à ESPN.

Lawlor (10-7, 1 NC) n’a pas concouru depuis novembre 2018 quand il a abandonné une décision unanime à Deron Winn dans Golden Boy MMA. L’ancien concurrent d’Ultimate Fight a joué dans l’Octogone entre 2008 et 2016, passant 6-5 au cours de cette période. Depuis qu’il a quitté l’UFC, Lawlor a concouru pour de nombreuses organisations de lutte professionnelle, mais l’attrait de gagner 1 million de dollars en PFL était trop difficile à laisser passer pour “Filthy”.

Ferreira (13-8) a remporté le TUF Brésil en 2012 et a atteint un record global de 9-6 à l’UFC. Cependant, après avoir abandonné les décisions consécutives à Ian Heinisch et Marvin Vettori, l’UFC a décidé qu’il était consommable et l’a laissé partir. Comme Lawlor, l’ancien combattant de l’UFC ne pouvait pas laisser passer l’occasion de gagner de l’argent sérieux en PFL. Peut-être que Lawlor et Ferreira pourraient même se rencontrer dans le tournoi.

Êtes-vous impatient de voir Tom Lawlor et Cezar Ferreira en PFL?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 12/03/2020.