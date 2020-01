Phoenix Jones, combattant du crime local, commet un crime local

L’ancien attrapeur poids welter Strikeforce et World Series of Fighting (WSOF), Ben Fodor, a été arrêté plus tôt ce mois-ci pour avoir prétendument vendu de la drogue à un détective de stupéfiants infiltré dans son Starbucks local à Seattle.

C’est selon un rapport de KOMO News.

Fodor a fait la une des journaux il y a plusieurs années pour son shtick «Phoenix Jones», où il a patrouillé dans les rues de la ville en tenue de super-héros. Sa mission était de dissuader les petits criminels et d’aider les moins fortunés sans utiliser de méthodes éprouvées comme Neighbourhood Watch ou Unicef.

Et le cosplay est amusant! Ou alors on me dit.

“Les gens pensent que c’est fou, mais ils ne réalisent pas que nous avons plus de 200 arrêts de criminalité”, avait précédemment déclaré Jones à MMAmania.com. «Il y a plus de 200 personnes que nous avons mises en prison, arrêtées ou empêchées de faire des trucs fous: coups de couteau, fusillades, trouver des filles enchaînées dans les sous-sols. Nous avons vu des trucs fous. “

J’espère que certaines de ces personnes ne l’attendent pas dans la grande maison.

Fodor, 31 ans, n’a pas concouru depuis qu’il a abandonné une décision unanime à Austin Vanderford – mieux connu sous le nom de M. VanZant – sous la bannière CageSport fin 2017. Il devrait être mis en accusation le 3 février.