PHOTO | Conor McGregor a remis 50 000 $ de bonus de Dana White en espèces

La superstar de l’UFC, Conor McGregor, a reçu sa prime de 50000 $ pour la performance de la nuit à l’UFC 246 en espèces par le président de l’UFC, Dana White.

McGregor n’a eu besoin que de 40 secondes pour éliminer Donald Cerrone dans le tournoi principal de l’UFC 246 pour décrocher sa première victoire depuis une victoire de TKO en novembre 2016 sur Eddie Alvarez. L’UFC a attribué à McGregor un bonus de 50 000 $ pour la victoire par élimination directe, rejoignant Aleksei Oleinik, Carlos Diego Ferreira, Brian Kelleher et Drew Dober en tant que gagnants de bonus.

Dans les jours qui ont suivi l’événement, des photos sont apparues de McGregor et White buvant du whisky Proper No. Twelve et partageant de bons moments avec l’ancien propriétaire de l’UFC, Lorenzo Fertitta. Dans une nouvelle série de photos publiées à l’issue de la réunion, McGregor est vu souriant alors qu’il reçoit son bonus de 50 000 $ dans un sac d’argent.

Le Mac Life a confirmé que l’argent que McGregor avait reçu était son bonus. Jetez un œil aux photos ci-dessous avec l’aimable autorisation d’Instagram de McGregor.

McGregor a toujours été proche de White et Fertitta. Après tout, McGregor est une vache à lait pour l’UFC, et son succès a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Fertittas ont pu vendre l’entreprise pour 4 milliards de dollars en juillet 2016. Le bonus de 50 000 $ que McGregor a reçu de White pour ce combat est minuscule en comparaison avec le montant d’argent qu’il gagnera finalement pour la bataille de Cerrone après la finalisation des numéros de paiement à la séance de l’événement.

En ce moment, McGregor est dans une situation d’attente alors qu’il attend que son prochain adversaire soit annoncé. Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomdov, est le favori pour être le prochain ennemi de McGregor selon White, mais ce n’est pas gravé dans le marbre. McGregor pourrait très bien combattre Jorge Masvidal, qui n’a actuellement pas de combat prévu, mais il pourrait aussi finir par combattre quelqu’un comme Justin Gaethje ou Nate Diaz à la place.

Que pensez-vous que Conor McGregor reçoive sa prime de 50 000 $ en espèces?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 24/01/2020.