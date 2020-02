Photo | Consultez les tableaux de bord des juges Jon Jones contre Dominick Reyes

Image via @ufc sur Instagram

Après l’UFC 247, le Texas Department of Licensing and Regulation a publié les tableaux de bord controversés de Jon Jones contre Dominick Reyes.

L’événement principal de l’UFC 247 s’est terminé par une controverse lorsque Jones a été annoncé vainqueur par décision unanime, les juges marquant le combat en sa faveur 48-47, 48-47 et 49-46 pour un balayage pour défendre à nouveau l’UFC. titre léger et lourd. De nombreux médias et fans ont estimé que Reyes avait fait assez pour gagner le combat, mais les juges ont remis la ceinture au champion, ce qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

Le président de l’UFC, Dana White, a également estimé que Reyes avait gagné le combat, et après l’événement, a critiqué les juges tout au long de la nuit pour leur jugement de mauvaise qualité, qui comprenait des décisions controversées données à Andre Ewell et Lauren Murphy sur le undercard, ainsi que des scores étranges tour par tour dans le combat James Krause contre Trevin Giles. Mais comme Jones contre Reyes était un combat pour le titre, la décision des juges a eu un impact plus important.

Ci-dessous, jetez un œil aux tableaux de bord officiels des juges pour Jones vs Reyes via Twitter.

Il s’agit du tableau de bord officiel de l’événement principal # UFC247. (via @marc_raimondi)

Comment l’avez-vous marqué? pic.twitter.com/vNXVQmvATR

– ESPN MMA (@espnmma) 9 février 2020

Comme vous pouvez le voir, le juge Marcos Rosales a marqué le combat 48-47 pour Jones, lui donnant les tours deux, quatre et cinq et Reyes les tours un et trois. Le juge Chris Lee a également marqué le combat pour Jones, lui donnant les trois derniers tours et Reyes les deux premiers. Et finalement, le juge Joe Solis, qui a passé la nuit au microscope pour ses mauvais scores, a marqué le match 49-46 pour Jones, lui donnant les quatre derniers tours et Reyes juste le premier. Tous les tours des trois juges ont été notés 10-9.

En fin de compte, cela va être une décision très controversée pour un certain temps à venir. Après que Jones ait remporté une décision partagée partagée contre Thiago Santos lors de son dernier combat à l’UFC 239, il y a un argument à faire valoir que le champion a effectivement perdu ses deux derniers combats. Et pour Reyes, il pourrait très bien être le champion des poids lourds légers de l’UFC aujourd’hui, mais à la place, il rentre chez lui avec la première perte de sa carrière de MMA.

Que pensez-vous des tableaux de bord des juges Jon Jones contre Dominick Reyes de l’UFC 247?