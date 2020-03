Photo: Consultez les tableaux de bord des juges pour Israël Adesanya contre Yoel Romero

Image: @stylebender sur Instagram

Les tableaux de bord des juges pour l’événement principal UFC 248 entre Israël Adesanya et Yoel Romero racontent l’histoire d’une victoire de décision proche mais claire pour le champion.

Il ne s’est pas passé grand chose pendant 25 minutes entre Adesanya et Romero. Les deux hommes ont été très timides pendant les cinq rounds, avec peu de frappes lancées. En fin de compte, cependant, les juges ont estimé qu’Adesanya avait fait plus et lui ont fait signe de la décision. Cela étant dit, personne ne savait vraiment comment il allait le marquer avant la lecture des tableaux de bord officiels.

Après l’événement, les tableaux de bord pour Adesanya vs Romero ont été publiés. Bien que beaucoup se demandent comment les juges finiraient par le marquer, les tableaux de bord indiquent qu’il n’y avait pas beaucoup de controverse. Découvrez-les ci-dessous.

Voici la carte de score Israël Adesanya contre Yoel Romero # UFC248 pic.twitter.com/cyyT1fIh1e

– Damon Martin (@DamonMartin) 8 mars 2020

“Voici le tableau de bord Israël Adesanya contre Yoel Romero # UFC248”

Comme vous pouvez le voir sur les tableaux de bord, les trois juges ont convenu à l’unanimité que Romero a remporté le premier tour. Ils ont également tous convenu que Adesanya a participé aux trois derniers tours, deux des juges donnant à Romero le deuxième tour et un donnant à Adesanya le deuxième. Pour un combat si serré qui semblait avoir un consensus divisé sur le vainqueur parmi les fans et les médias en ligne, les juges l’avaient clairement pour Adesanya. Bien sûr, il a dû gagner les trois derniers tours pour réussir, mais c’est exactement ce qu’il a fait.

Cela dit, ce n’était certainement pas un joli combat à regarder. Adesanya et Romero ont lancé moins de frappes dans ce combat que la plupart de leurs autres combats à l’UFC, ce qui a entraîné 25 minutes très ennuyeuses pour les fans. Heureusement, l’événement co-principal pour le titre de poids paille féminin de l’UFC entre Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk s’est avéré être une guerre absolue qui a plus que compensé un événement principal terne.

Comment avez-vous marqué l’UFC 248 entre Israël Adesanya et Yoel Romero?