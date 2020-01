PHOTO | Cris Cyborg montre ses quatre ceintures MMA

Image: Cris Cyborg sur Instagram

La nouvelle femme poids plume de Bellator, Cris Cyborg, a profité des médias sociaux pour partager une photo d’elle posant avec ses quatre ceintures lors des principales promotions MMA.

Cyborg a dominé Julia Budd en route vers une victoire de quatrième ronde au TKO lors de ses débuts avec Bellator. Ce fut une performance incroyable de Cyborg, qui a montré sa puissance de frappe et de poinçonnage pour accompagner son jeu de grappling sous-estimé. Budd était partant pour le combat mais n’était finalement pas dans la même classe que Cyborg.

La victoire sur Budd a donné à Cyborg la ceinture plume Bellator pour femmes en plus de ses ceintures de l’UFC, Strikeforce et Invicta FC. Elle appelle cela le «Grand Slam Championship» du MMA et elle est la première combattante de l’histoire du MMA à accomplir l’exploit.

Jetez un oeil à la photo que Cyborg a publiée sur son Instagram d’elle montrant ses quatre titres de champion.

«Champion du Grand Chelem. #CyborgNation ”

Depuis qu’elle a perdu contre Amanda Nunes à l’UFC 232 en décembre 2018 pour interrompre sa séquence de 13 ans sans défaite, Cyborg a maintenant remporté des combats consécutifs contre Budd et Felicia Spencer dans son dernier combat à l’UFC. Le président de l’UFC, Dana White, a choisi de libérer Cyborg après un désaccord sur le contrat et elle a été immédiatement signée par le président de Bellator, Scott Coker.

Le prochain adversaire de Cyborg n’a pas encore été annoncé, mais déjà la spéculation tourbillonne qu’un autre ancien poids plume de l’UFC sous la forme de Cat Zingano pourrait obtenir la prochaine fissure à Cyborg et à sa ceinture. Zingano a perdu quatre de ses cinq derniers combats et vient d’une défaite TKO contre Megan Anderson, mais elle est bien respectée au sein de l’entreprise MMA et pourrait recevoir un tir au titre malgré son mauvais bilan récent.

Pour l’instant, cependant, Cyborg jouira de ses réalisations en devenant la toute première championne du Grand Chelem du MMA.

Où placez-vous Cris Cyborg parmi les meilleures combattantes MMA féminines de tous les temps?