Photo | Dan Hooker et Paul Felder se réunissent à l’hôpital après l’UFC Auckland

Crédit d’image: UFC sur Instagram (photographe non répertorié)

Les guerriers légers de l’UFC Dan Hooker et Paul Felder se sont réunis à l’hôpital après leur événement principal à l’UFC Auckland pour une photo mémorable ensemble.

Hooker et Felder sont entrés en guerre pendant 25 minutes dans la tête d’affiche de l’UFC Auckland, avec Hooker émergeant en tant que vainqueur par décision partagée dans une bataille rapprochée, qui a remporté “Fight of the Night”. Les deux hommes se sont infligés des tonnes de punitions pendant le combat, il n’est donc pas surprenant que chaque combattant ait été envoyé à l’hôpital après le combat, car chaque homme devait être examiné pour d’éventuelles blessures.

À l’hôpital, Hooker a pu prendre une photo avec son rival Felder et il a partagé la photo mémorable avec ses fans sur les réseaux sociaux. Découvrez-le ci-dessous.

LE RESPECT. pic.twitter.com/HZiOTNL8RG

– Dan Hangman Hooker (@danthehangman) 23 février 2020

“LE RESPECT”

Hooker a ensuite ajouté le message suivant dans un Tweet de suivi.

À la fin de la journée, nous ne sommes que quelques papas qui mettent du pain sur la table.

– Dan Hangman Hooker (@danthehangman) 23 février 2020

«À la fin de la journée, nous ne sommes que quelques papas qui mettent du pain sur la table.»

C’est toujours agréable de voir ce genre de camaraderie entre les combattants du MMA après qu’ils viennent de se battre. Après tout, c’est un sport. Même si Felder et Hooker étaient dans l’Octogone essayant de se mettre KO, à la fin de la journée ils le faisaient simplement parce que c’était leur travail et ils essayaient de monter dans le classement.

Compte tenu de la quantité de dégâts que les deux hommes ont subis lors du combat, il semble probable que chaque combattant aura besoin de temps sur la touche pour se remettre de ses blessures après ce combat. Hooker a appelé Justin Gaethje après le combat tandis que Felder a dit qu’il envisageait de prendre sa retraite, mais rappelez-vous simplement que les deux combattants surfaient sur la vague d’élan après le combat, donc il n’y a aucune garantie que ce sera la prochaine étape pour les deux hommes.

Que pensez-vous du combat Dan Hooker contre Paul Felder?